Stangata per Milan e Inter: tifosi senza parole

Una batosta tremenda per i tifosi di Milan ed Inter, è ufficiale: arriva l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire

Meno di un mese e mezzo al ritorno in campo della Serie A, per una stagione che già promette scintille e spettacolo. L’Inter è ripartita da Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, con l’intento di aprire un nuovo corso vincente dopo la deludente annata vissuta senza conquistare nemmeno un nuovo titolo.

D’altro canto in casa rossonera è tempo di programmazione, o meglio di rivoluzione, visto che tante cose sono cambiate e tante altre sono in procinto di mutare. Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno letteralmente ribaltando il ‘Diavolo’. Via Reijnders e Theo Hernandez, spazio a Ricci e Modric. E non è finita qui.

In attesa di ulteriori novità di mercato per le milanesi, è nel frattempo arrivata nelle scorse ore una decisione che non farà felici né i milanisti né gli interisti. Una mazzata tremenda che è stata poi seguita da un messaggio molto duro: ecco cosa sta succedendo.

Inter-Milan, annuncio choc: “È una porcheria”

Lo scrittore Graziano Carugo Campi, su ‘X’, è tornato a parlare di Milan ed Inter trattando un tema decisamente delicato, più ‘lontano’ da quello del mercato che oggi monopolizza l’attenzione, oscurando ogni altra notizia rilevante nel mondo del pallone.

Il focus, in questo caso, è sui tifosi. Tifosi che da qualche anno a questa parte per il mondo del calcio bisognerebbe chiamare più propriamente ‘clienti’. “Stangata per i tifosi di Milan ed Inter che andavano in curva. Il divieto di cambio di nominativo per i tifosi della curva di Inter e Milan è una porcheria”, il messaggio del noto scrittore è chiaro. Ci si riferisce ad una svolta dolorosamente epocale che vieta a chi è in possesso di abbonamento in curva di non poter cedere in alcun modo il proprio tagliando in occasione delle partite delle milanesi.

Un incomprensibile pugno duro ‘contro’ chi la curva la vive domenica dopo domenica, da sempre. “Gli aumenti dei prezzi sono legittimi ma sono sempre una sconfitta del consumatore e non combattono la criminalità”, ha poi concluso Carugo Campi riferendosi al rincaro che quasi tutte le grandi società di Serie A – non solo Milan ed Inter – hanno deciso di porre sul prezzo degli abbonamenti per la stagione 2025/26. Una nuova annata che sembra cominciare con un piglio sbagliato, con i tifosi che oggi più che mai vengono trattati come delle risorse economiche dai club.

A maggior ragione dal momento che oltre alla questione abbonamenti, il semplice cambio di nominativo per i biglietti porta una percentuale quasi pari a metà del costo dai tagliandi stessi alle casse dei club. Oggi, più che mai, il calcio è business. E la passione perde sempre più importanza.