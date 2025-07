Doppia cessione al Torino, il Milan è pronto a dare l’ok

La priorità del Milan sul mercato è chiaramente quella di cedere i calciatori che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri con il tecnico livornese che vuole lavorare con un numero contenuto di giocatori.

Prima di procedere con gli altri acquisti, Igli Tare è chiamato a trovare nuove sistemazioni a quei calciatori che non rientrano nei piani del club provando a sfoltire la rosa e, contestualmente, abbassare il tetto ingaggi della società.

Uno dei colpi in entrata registrati dal Milan è quello di Samuele Ricci, centrocampista seguito da più di un anno dai rossoneri che sono riusciti finalmente a convincere il Torino a lasciar partire il giocatore della nazionale italiana. Un colpo importante considerato anche l’addio di Tijjani Reijnders, passato già dai primi giorni di giugno al Manchester City. Ora il Milan potrebbe chiudere un altro doppio affare con i granata che sono interessati a due calciatori presenti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Milan lavora ad una doppia cessione: Torino su due calciatori rossoneri

Da qualche giorno il Torino ha palesato l’interesse nei confronti di Lorenzo Colombo, giovane centravanti classe 2002 che è tornato dal prestito all’Empoli dove ha fatto bene nella prima parte della scorsa annata, chiusa con la retrocessione dei toscani.

Oltre all’attaccante, fuori ormai dai piani del Milan, il Torino ha messo nel mirino anche Filippo Terracciano, calciatore che piace molto a Marco Baroni, nuovo allenatore del Verona. Il tecnico ha avuto a disposizione il jolly rossonero nel periodo in cui è stato sulla panchina del Verona, proprio nel periodo migliore della carriera del classe 2003 che non è riuscito a trovare continuità in rossonero.

Filippo Terracciano è un calciatore importante per il Milan anche dal punto di vista delle liste considerato il fatto che il club meneghino ha pochi italiani in rosa. Di fronte ad una proposta intorno agli 8 milioni di euro il giocatore potrebbe però partire a titolo definitivo anche se non è da escludere una cessione in prestito con obbligo di riscatto.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti con i rossoneri decisi a trovare un accordo con i granata per salutare i due che non sembrano far parte del progetto targato Massimiliano Allegri. Una doppia cessione che potrebbe portare il Milan a diminuire il numero di calciatori a disposizione, azione necessaria vista l’assenza del club dalle prossime coppe europee e dovendo partecipare solamente a campionato e Coppa Italia.