Conte al Napoli: la mossa di mercato per convincere il tecnico

Antonio Conte nuovamente tentato dal Napoli di De Laurentiis. La mossa di mercato potrebbe essere decisiva per convincerlo.

Il profilo di Antonio Conte è probabilmente quello più prestigioso e vincente tra gli allenatori attualmente liberi ed in attesa di nuova occupazione. L’ex c.t. della nostra nazionale ha vinto tanto in carriera e guidato alcuni club molto prestigiosi. Eppure è fermo da più di un anno dopo l’esonero dal Tottenham.

Il Milan ha pensato a Conte come possibile uomo di punta per la ripartenza, dopo la decisione di non continuare con Stefano Pioli in panchina. Un profilo che piacerebbe a molti tifosi rossoneri, ma che non sembra rientrare tra i profili ideali della proprietà RedBird, la quale vorrebbe puntare su un tecnico meno pretenzioso e più a ‘lungo termine’.

Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma del Chelsea, squadra che Conte ha già allenato dal 2016 al 2018 e condotto anche alla vittoria di una Premier League. Ma occhio anche ad un’altra big italiana, che potrebbe fare sul serio nelle prossime ore e riportare il salentino in Serie A.

Napoli, nel mirino un pupillo di Conte per l’attacco

Il Napoli potrebbe fare davvero sul serio per convincere Antonio Conte. L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di fare un ultimo tentativo per ingaggiare l’ex Inter e Juventus, anche se non sarà facile. La mossa, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, risiede in una trattativa di mercato che potrebbe intrigare lo stesso mister.

Gli azzurri sono ormai destinati a perdere Victor Osimhen, il quale vuole cambiare aria e trovare un ingaggio faraonico all’estero. L’ultima idea è quella di cederlo al Chelsea, molto interessato al nigeriano, in cambio di una cifra cash e del cartellino di Romelu Lukaku. L’attuale centravanti della Roma, di proprietà Blues, è un vecchio pupillo di Conte.

Insieme hanno lavorato all’Inter e vinto uno Scudetto strameritato nel 2021, con Lukaku che visse probabilmente la migliore stagione della sua carriera grazie al tecnico italiano. L’idea di riavere Big Rom a Napoli potrebbe letteralmente convincere Conte a valutare la proposta degli azzurri, puntando tutto sulla fisicità e sulla autorevolezza del centravanti belga come suo punto di riferimento.

Questo ritorno di fiamma potrebbe rappresentare anche un passo indietro per Stefano Pioli e per la sua candidatura a prossimo allenatore del Napoli. Una notizia non buona per il Milan, che spera di liberarsi dell’ingaggio da 4 milioni netti del tecnico fino al 2025, qualora Pioli trovasse subito una nuova squadra che gli proponga lo stesso stipendio.