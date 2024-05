Mister X non è Van Bommel: “Può superare Fonseca”

Parla il noto giornalista molto vicino al Milan. Le sue dichiarazioni sul futuro allenatore del club rossonero non lasciano dubbi. Il punto della situazione

Sono ore calde per il futuro della panchina del Milan. Nella giornata di ieri sono stati soprattutto due i nomi più gettonati, quello di Paulo Fonseca e Mark Van Bommel.

Il portoghese e l’olandese appaiono dunque essere i due allenatori in corsa per la successione di Stefano Pioli, ma attenzione a possibili sorprese. E’ dello stesso avvisato anche Carlo Pellegatti, che ha parlato del futuro della panchina del Milan ai microfoni di TVPlay: “Cerchiamo di non essere ridicoli quando parliamo di allenatore del Milan. Avevamo scaricato tutti i nomi precedenti e io avevo lasciato Fonseca e un “Mister X”. Qualcuno mi ha detto che Fonseca doveva parlare ancora con il Lille e il Marsiglia anche se lui aveva l’orientamento di venire a Milano”.

Come detto non c’è solo Fonseca per la panchina del Diavolo. Van Bommel è un candidato, ma non è l’unico: “Un collega autorevole ha fatto uscire la voce di Van Bommel e dal Milan mi dicono di non andare sicuro su Fonseca e che i profili sono anche quelli alla Van Bommel, ma calma. Adesso c’è veramente un Mister X che può superare Fonseca, che però non è superato. Non è una corsa a due tra Fonseca e Van Bommel, ma con un eventuale Mister X”.

Caccia a Mister X

Capire chi possa essere Mister X appare alquanto complicato. I nomi a susseguirsi sui giornali continuano ad essere davvero parecchi e non passa giorno in cui non emerge un nuovo profilo.

C’è chi ha contato tutti i nomi accostati alla panchina del Milan e sarebbero più di 50. Risulta difficile pensare che il Diavolo abbia davvero contattato tutti questi mister. Significherebbe avere le idee poco chiare sul profilo idoneo a prendere il posto di Stefano Pioli. Come scritto più volte, in questi giorni, il ruolo dei procuratori nel fare emergere nomi nuovi è stato fondamentale fino a questo momento. Ogni idea, dunque, va presa con le pinze visto che dalle parti di via Aldo Rossi è stato eretto un muro e filtrano poche notizie.

Una notizia, in realtà, nei giorni scorsi è emersa ed è quella che il Milan il suo allenatore l’abbia già scelto. Non ci resta dunque che attendere. Pochi giorni e sapremo la verità