Accordo con Mourinho, il Milan deve fare in fretta

Il club rossonero deve fare i conti con la concorrenza del Fenerbahce: il giocatore può sfumare. Il punto della situazione

Il Milan rischia la beffa. La squadra potrebbe veder partire verso la Turchia il calciatore, ma non è ancora finita. Igli Tare ha avviato dei contatti con il e con l’entourage del calciatore per provare a trovare un accordo. Al momento però il club avanti nella trattativa è sicuramente il Fenerbahce.

La squadra turca allenata da Jose Mourinho ha un’intesa con Archie Brown, oltre che con il Genk che lo valuta circa dieci milioni di euro. Se il Milan vuole davvero il terzino sinistro deve premere il piede sull’acceleratore. La fumata bianca però non è ancora arrivata e i rossoneri hanno tempo per effettuare il sorpasso.

Igli Tare è in contatto con gli agenti del calciatore e sta provando a trovare l’intesa. Non è un caso che dalla Turchia non danno l’affare per chiuso: oggi sapremo dunque se Archie Brown vestirà il rossonero, ereditando la maglia di Theo Hernandez o se volerà a Istanbul. E’ solo questione di tempo per conoscere il destino del calciatore inglese del Gent.