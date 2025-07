Non solo Vlahovic, nuova rescissione e doppio colpo dalla Juve

Si può scaldare l’asse Milano-Torino: ecco il possibile affare oltre all’attaccante serbo. Un colpo impensabile fino a qualche giorno fa

Il futuro di Dusan Vlahovic resta tutto da scrivere, ma il Milan è lì, sullo sfondo, pronto a cogliere l’occasione se si dovesse davvero presentare. In questi giorni si sta parlando tanto di una possibile rescissione, che porterebbe nelle casse del serbo una cospicua buonuscita prima di firmare per un altro club.

E’ una possibilità concreta che sta prendendo piede vista la mancanza di offerte per l’ex Fiorentina. In realtà, si sono fatte avanti diverse squadre dal mondo arabo e dalla Turchia. Destinazioni, che però non sono gradite al calciatore che preferirebbe restare a giocare nei top campionati.

C’è uno scenario, dunque, che prevede un Dusan Vlahovic, libero dalla Juventus, pronto a firmare con il Milan un contratto da circa sei milioni di euro netti a stagione. Uno scenario possibile, soprattutto negli ultimi giorni di agosto. Servirà dunque tempo per capire se effettivamente il centravanti, ex Fiorentina, sarà davvero colui che dovrà affiancare Santiago Gimenez nell’attacco di Massimiliano Allegri.

Altra rescissione: cambio della guardia in casa Milan

Nel frattempo il Milan è pronto a fare i conti con un’altra possibile rescissione. In questo caso davvero consensuale: stiamo facendo riferimento a Marco Sportiello, che si appresta a lasciare il club rossonero. L’estremo difensore può andare a giocare nella vicina Cremona o tornare a Bergamo per fare il secondo di Carnesecchi.

Ci sono valutazioni in corso: difficile, invece, che si trasferisca a Roma, per riabbracciare Gian Piero Gasperini. Nelle prossime ore sono attese novità, con il Milan che chiaramente dovrà trovare un portiere da affiancare a Mike Maignan. In questi giorni, così, è tornato di moda il nome di Terracciano, che fu accostato al Diavolo prima dell’arrivo di Marco Sportiello.

Il giocatore che da qualche anno difende i pali della Fiorentina è considerato il profilo idoneo per ricoprire il ruolo di secondo. Ma attenzione ad un’altra strada: quella che porta a Perin, che sta maturando l’idea di lasciare la Juventus. Sul giocatore c’è l’interesse anche dell’Inter, che potrebbe perdere Sommer, che tanto piace al Galatasaray. Ora però può diventare un’idea per il Milan. Un Milan che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Mike Maignan. Guardando al futuro, dunque, Perin potrebbe essere qualcosa in più di un semplice secondo.