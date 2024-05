Svolta Milan per l’u23: accordo per 750mila euro

Arrivano novità importanti legate alla seconda squadra del Milan. Ormai è davvero tutto apparecchiato per la nascita dell’unser 23. Il punto della situazione

C’è un Milan che guarda al futuro immediato, quello chiamato a mettere le mani su un nuovo allenatore per il dopo Stefano Pioli e un grande bomber, pronto fin da subito.

Ma c’è anche un Milan che guarda ai giovani e alla creazione dell’Under 23, che possa permettere al Diavolo di formare ancor di più i propri talenti verdi. Sarà un modo per fare crescere gli elementi che attualmente militano in Primavera, facendo uno step successivo con i professionistici, prima magari di giocare in prima squadra.

Il club rossonero, dunque, come è noto da tempo, è pronto a seguire le orme di Atalanta e Juventus, che militano in Serie C. Tutto è davvero apparecchiato e come riporta Calcio e Finanza, il Milan avrebbe individuato anche la casa che ospiterà le proprie partite interne. Si tratterebbe del Felice Chinetti, stadio dl Solbiate Arno, in provincia di Varese, dove gioca attualmente la Solbiatese, club che milita nel campionato di Eccellenza.

Il Diavolo avrebbe, inoltre, raggiunto un accordo con il club varesino, sulla base di oltre 700mila euro, per il “restyling” della struttura, fondamentale per metterla a norma per le gare di Serie C. I lavori riguarderanno diverse parti dello stadio, dal rifacimento completo del campo alle panchine, passando per i seggiolini dell’impianto.

Un passo importante che lascia capire che ormai è davvero tutto pronto. Questo perché il ripescaggio dovrebbe esserci per davvero.

Occasione per Camarda

Il Milan, ricordiamo, ha deciso di affidare la panchina dell’Under 23 a Daniele Bonera e non è un caso se l’ex difensore, oggi tra gli assistenti di Stefano Pioli, sia stato avvistato più volte a seguire la seconda squadra dell’Atalanta.

In rosa dovrebbero esserci molti elementi che attualmente sono a disposizione di Ignazio Abate per la Primavera. La stella sarà chiaramente Francesco Camarda, pronto al salto tra i professionisti. L’attaccante classe 2008 è sempre più vicino al rinnovo e salvo clamorosi colpi di scena, il prossimo 1 luglio si legherà al Milan fino al 30 giugno 2027.

Ricordiamo che il giovanissimo centravanti ha ricevuto offerte da tante big del calcio europeo, dal Borussia Dortmund al Manchester City. Il suo nome è stato accostato anche all’Inter, ma nel suo futuro ci sarà il Milan, prima l’Under 23 poi la prima squadra