Clamorosa ipotesi: “Lukaku al Milan”

Il centravanti belga è destinato a lasciare la Roma e c’è chi lo vedrebbe bene in maglia rossonera: operazione possibile?

I tifosi del Milan si aspettano l’acquisto di un grande attaccante nel prossimo calciomercato estivo e la società non può sbagliare investimento. Davanti serve un giocatore in grado di fare la differenza e garantire un buon numero di gol.

Tanti nella tifoseria sognano Joshua Zirkzee, reduce da un’ottima stagione con il Bologna. Non è un killer d’area di rigore, però ha qualità tecniche notevoli e grandi margini di miglioramento. Un altro giovane che piace tanto al club è Benjamin Sesko, che con il Lipsia ha realizzato 17 reti e 2 assist in 41 presenze. Nella lista dei potenziali acquisti anche i vari Serhou Guirassy dello Stoccarda, Jonathan David del Lille, Santiago Gimenez del Feyenoord e altri ancora. La dirigenza valuta più opzioni, anche perché se le prime scelte dovessero sfumare è fondamentale farsi trovare pronti con delle alternative valide.

Bomba in diretta: Lukaku-Milan

Tra i centravanti che saranno sul mercato in estate c’è anche Romelu Lukaku, che sicuramente non verrà riscattato dalla Roma. Il club giallorosso non può permettersi un investimento da 40 milioni di euro sul cartellino del belga, che percepisce anche uno stipendio molto alto.

Difficilmente il Chelsea gli darà una nuova occasione, più probabile una cessione con l’obiettivo di incassare almeno 30 milioni. Lukaku ha da poco compiuto 31 anni, quindi il prezzo non può essere eccessivamente elevato. Potrebbero arrivare delle buone offerte dall’Arabia Saudita, destinazione che un anno fa il giocatore aveva rifiutato. L’investimento da oltre 100 milioni fatto dai Blues si è rivelato un errore e forse solo la Saudi Pro League può salvarli da una minusvalenza enorme.

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio suggerisce al Milan di prendere l’ex Inter: “Lo vedrei bene al Milan, perché segna tanto nel Belgio che ha gente rapida sulle fasce, come il Milan“.

Difficile pensare che il club rossonero possa puntare su Lukaku, che per età e costi è totalmente fuori dai piani societari. Vero che i buonissimi rapporti Milan-Chelsea sono di aiuto nelle trattative, però le cifre in ballo sono troppo elevate. Sarebbe davvero sorprendente se l’attaccante di Anversa giocasse ancora in Serie A nella prossima stagione. La sensazione è che quella a Roma possa essere la sua ultima esperienza in Italia.