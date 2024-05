Torino-Milan, le formazioni ufficiali: Terracciano titolare, fuori Leao

Alle 20.45 di sabato 18 maggio andrà in scena Torino-Milan, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

Un Milan senza più obiettivi è pronto a scendere in campo a Torino, per sfidare la squadra di Ivan Juric, per la 37a giornata di Serie A.

Il Diavolo, come annunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa, cambia volto per dare spazio a chi ha giocato meno. Così contro i granata prima occasione per Terracciano, che si piazza a sinistra, completando il reparto difensivo con Tomori e Thiaw, che agiranno al centro, con Pierre Kalulu a destra. Le novità ci sono anche in avanti con Christian Pulisic, unico titolare, nel tridente con Luka Jovic e Noah Okafor. A centrocampo, invece, spazio a Reijnders con Musah e Bennacer.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

TORINO: (3-4-1-2) Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Ricci; Pellegri, Zapata.

MILAN: (4-3-3) Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor.