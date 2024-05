Tempo di rinnovi: tre urgenze per il Milan

Ripartire da un nuovo allenatore è chiaramente l’obiettivo numero uno per il Milan, ma ci sono comunque tanti nodi da sciogliere: il punto della situazione

C’è tanto lavoro da fare a Casa Milan. Il club rossonero deve innanzitutto ripartire da un nuovo allenatore, che possa raccogliere l’eredità di Stefano Pioli.

Da questa scelta, il popolo del Diavolo capirà tanto delle ambizioni di Gerry Cardinale e dei suoi uomini. Il tifoso ieri ha fatto sentire la propria voce, con una protesta silenziosa che è però giunta fino agli uffici americani del numero uno di RedBird.

Non si può sbagliare il mister, ma allo stesso tempo servono rinforzi sul mercato, a partire dal centravanti, che dovrà sostituire Olivier Giroud. Joshua Zirkzee rimane il preferito, ma sul taccuino di Moncada ci sono tanti nomi. Bisognerà poi mettere le mani anche su un difensore centrale di spessore e su un centrocampista che possa aiutare il reparto arretrato.

Le idee in Casa Milan sono chiare, ma bisogna muoversi il prima possibile. In Via Aldo Rossi ci sono altre tre urgenze, che vanno risolte il prima possibile. Stiamo chiaramente parlando dei rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi le loro trattative presto entreranno nel vivo.

Andare oltre l’Europeo potrebbe essere rischioso. Il Milan, dunque, deve trovare una soluzione, sapendo che i due francesi sono corteggiati dai migliori club: entrambi piacciono soprattutto al Bayern Monaco, ma attenzione, chiaramente anche alla Premier League. Per quanto riguarda il terzino una nuova insidia può essere rappresentata – si legge – dal Psg, chiamata a dover fare a meno del fratello Lucas.

Tanti soldi sul piatto

Servirà fare un sacrifico per blindarli e difficilmente arriveranno le firme se sul piatto dovessero finire offerte inferiori ai 6 milioni di euro netti a stagione. Nel frattempo il Milan, che non ha bisogno di vendere, ha fissato il prezzo dei suoi campioni. Per meno di 100 milioni di euro non andranno via.

La Gazzetta dello Sport sottolinea poi come tra i contratti da rinnovare c’è pure quello di Davide Calabria. Il capitano ha un accordo di un anno più breve (30 giugno 2025) e rappresenta dunque una priorità. Oggi il terzino percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione ed è intenzionato a migliorare il proprio stipendio.