I due progetti del nuovo stadio di Milano che sono ancora in lizza: da una parte uno studio italo-americano, dall’altro un progetto tutto statunitense.

Continua ad essere un argomento di discussione vera e propria quello relativo al nuovo stadio, l’impianto calcistico che Milan e Inter vogliono erigere per sostituire San Siro.

Nonostante il Comune, nella persona del sindaco Giuseppe Sala, spinga per ristrutturare lo storico stadio ‘Giuseppe Meazza’ piuttosto che iniziare i lavori di un altro progetto. Ma l’idea dei club cittadini è quello di abbandonare lo storico monumento del calcio milanese e italiano per spostarsi altrove.

Intanto, come riportato oggi dal Corriere della Sera, Milan e Inter stanno tenendo in considerazione principalmente due progetti architettonici per la realizzazione dell’impianto nuovo di zecca.

Il favorito sembra essere quello dello studio americano Populous: l’idea è quella di disegnare una struttura rettangolare con una copertura fatta da guglie di vetro. Un’idea molto tradizionale, visto che con un gioco di luci notturno l’impianto ricorderà la simbologia del Duomo di Milano.

In seconda battuta i due club stanno vagliando anche l’idea dello studio italo-americano Cmr-Sportium: in questo caso è prevista una struttura più classica, di forma ovale, con i due anelli che si intersecano, come a simboleggiare l’unione di Milan e Inter nel progetto di realizzazione di questo stadio moderno e più vicino ai parametri internazionali.

