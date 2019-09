Nuovo San Siro, le ultimissime. Cambia il giorno della presentazione dei progetti, il Comune chiede un futuro listino prezzi alla società e spunta un nuovo sponsor per il nome della struttura. Il punto.

Capitolo nuovo San Siro, rinviato in grande giorno. Come infatti riporta Tuttosport oggi in edicola, non dovrebbe essere venerdì 27 la data in cui Milan e Inter mostreranno i progetti finalisti firmati Populous e CMR Manica.

Il tutto per motivi di calendario. Tutto pieno, infatti, nelle agende delle due società. A partire dal premio Fifa The Best in programma oggi, per poi passare al turno infrasettimanale e alla convocazione dei consigli d’amministrazione di entrambi i club.

Ma la questione è sempre nel vivo e procede spedita, tant’è che nelle prossime ore verranno convocate le commissioni urbanistica, sport e demanio per approfondire ulteriormente il maxi disegno in programma per il 2024.

Come sottolinea il quotidiano, verranno analizzate le questioni di rilievo urbanistico e quelle più in generali del progetto. Poi appena si concluderà il percorso, il dossier verrà portato in consiglio comunale e poi in giunta.

Nel frattempo, la politica cittadina ha anche chiesto una sorta di “listino prezzi” che le due squadre vorranno adottare per il nuovo impianto. L’amministrazione, infatti, è preoccupata dalla possibilità che il costo dei biglietti possano schizzare alle stelle, rendendo elitario l’ingresso.

Si tratta di un’operazione complessiva da 1,2 miliardi di euro, e nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile coinvolgimento di Generali come possibile partner dell’operazione. I club, inoltre, sono alla ricerca anche di uno sponsor al quale vendere (per poi dividersi) i naming rights del “nuovo” San Siro.

