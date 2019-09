Posizione a rischio quella di Marco Giampaolo dopo il derby? Ecco cosa filtra da Casa Milan. Intanto spazio ai nuovi: oltre Leão ed Hernandez, pronti anche Bennacer e Rebic.

«Pieno supporto a Giampaolo». Come riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, è questo il messaggio che filtra da Casa Milan dopo il tonfo nel derby.

Ma è chiaro che tutto dipende dai risultati. E dopo la trasferta di giovedì a Torino e il match con la Fiorentina di domenica, sarà fatto un nuovo punto della situazione in casa rossonera.

Nel frattempo sono tante le cose da rivedere. Soprattutto in attacco. Perché i 2 gol in 4 partite, per esempio, certificano il Diavolo come peggior attacco del torneo e confermano che in crisi non è solo l’irriconoscibile Krzysztof Piatek, ma l’intero reparto.

Il Pistolero è stanco e nervoso, proprio come un acciaccato Lucas Paquetá. I due gioielli da 70 milioni del mercato di gennaio, di fatto, sono svaniti nel nulla. E continuando così rischiano pure di deprezzarsi.

Colpa anche di un centrocampo senza idee e dinamismo: l’insistenza estiva su Lucas Biglia – evidenzia il quotidiano – non ha pagato, e ora inquieta anche l’unico reparto fin qui inappuntabile: la difesa.

Spazio ai nuovi per cercare di ribaltare lo scenario. Giovedì, infatti, Giampaolo probabilmente ripartirà da Rafael Leão e Theo Hernandez, le uniche due note liete della stracittadina, e scalpitano anche Ismael Bennacer e Ante Rebic, i quali potrebbero prendere proprio i posti di Biglia e Paquetá.

