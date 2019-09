Piove sul bagnato in casa Milan: ora anche l’infortunio di Lucas Paquetá. In attesa degli esami strumentali di oggi, ecco i possibili tempi di recupero per il talento carioca.

Piove sul bagnato in casa Milan. Perché oltre a tutti i problemi già presenti, ora ci si aggiunge anche l’infortunio di uno già sfiduciato Lucas Paquetá.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il talento brasiliano, uscito zoppicante contro l’Inter, rischia di saltare sia la trasferta di Torino di giovedì che la gara interna con la Fiorentina di domenica. Si attendono gli esami di oggi per la conferma, ma dovrebbe essere questo lo scenario.

Si conferma quindi un periodo difficile per l’ex Flamengo. Dalla partenza sprint con Gennaro Gattuso all’insegna della continuità, all’avvio a rilento con Marco Giampaolo. Rientrato dalla Coppa America vinta dal Brasile, infatti, il talento carioca non è riuscito a incidere come avrebbe voluto.

Il sorpasso di Hakan Calhanoglu nelle gerarchie per il ruolo di mezzala (dato ha lavorato l’intera estate a Milanello), la sostituzione dopo 45 minuti a Verona, le successive polemiche col mister e ora anche questo problema fisico.

Niente multa, intanto, dopo il post su Instagram che ha comunque indispettito la società. Giampaolo, dall’altra parte, ha poi minimizzato così sulla questione nella conferenza pre derby: “Nessun confronto o nessun nervosismo, è stata una chiacchierata che ad arte, a voi piace ingigantire e strumentalizzare, soprattutto in vista del derby. Nulla di clamoroso”.

Leão ed Hernandez: Milan, la luce è a sinistra