Milan, Fonseca perde pezzi: un altro infortunio a centrocampo

Un periodo poco fortunato per il Milan dal punto di vista degli infortuni: finora le cose erano andate bene, ma adesso ci sono problemi

Un anno fa di questi tempi il Milan contava già 30 infortuni di natura muscolare. Una situazione drammatica che per fortuna con il nuovo allenatore e il nuovo staff è stata risolta. Fino ad oggi, infatti, i problemi fisici rientrano in una statistica del tutto normale. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato: prima lo stop di Christian Pulisic a Bergamo, poi quelli di Loftus–Cheek e Morata con la Stella Rossa, e adesso un altro. Anche questo a centrocampo.

Per la partita di domani contro il Genoa, Fonseca non avrà a disposizione Pulisic e Loftus-Cheek; a sorpresa, invece, andrà in panchina Alvaro Morata, che aveva riportato un elogazione dell’adduttore dopo la Champions League. Agli assenti però si aggiunge un altro elemento del centrocampo: si tratta di Yunus Musah, che ha giocato molto nelle ultime settimane e ad altissima intensità con quel lavoro senza palla che lo porta a diventare quarto di centrocampo o quinto di difesa. Per lui arriva uno stop muscolare che non gli consentirà di essere in campo domani.

Infortunio Musah ed emergenza a centrocampo

Musah infatti non ci sarà e molto probabilmente salterà anche la partita successiva contro l’Hellas Verona. Da valutare, invece, il suo rientro per la Roma, in programma il 29 dicembre prossimo. Intanto però testa a domani, in quella che sarà anche una festa perché si celebrerà l’anniversario numero 125 del club rossonero. C’è però una partita da giocare, e il Milan dovrà farlo in piena emergenza.

A Pulisic e Loftus-Cheek si aggiunge quindi Musah, forfait che costringe Fonseca ad una doppia importante scelta: nella formazione titolare dovrebbe esserci Mattia Liberali, protagonista in estate durante la tournée americana, e in panchina ci dovrebbe andare Silvano Vos per la prima volta aggregato alla prima squadra. L’olandese è uno degli acquisti dell’estate scorsa: arrivato per circa 6 milioni dall’Ajax, ha mostrato con il Milan Futuro delle qualità molto interessanti che potrebbero tornare utili al Milan. Fonseca lo porta quindi con sé, e dovrebbe esseri anche Kevin Zeroli. Insomma, emergenza a centrocampo e quindi il tecnico si aggrappa ai giovani. Che sono tutti di grandissimo talento. In questo momento così difficile dal punto di vista dell’atteggiamento, da loro possono arrivare nuove energie, come quelle messe in campo da Camarda.