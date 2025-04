Accordo saltato e assist al Milan: clamorosa idea per la panchina

Assist perfetto al Milan: una suggestione per la panchina può diventare realtà! L’accordo saltato e uno scenario clamoroso

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. O forse no… Sergio Conceicao ha ancora qualche possibilità di restare: con la vittoria della Coppa Italia col Bologna il prossimo 14 maggio, l’allenatore potrebbe vedere aumentare le sue percentuali. Sempre che non sia lui a decidere di andar via: una possibilità da non escludere, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni. Nel frattempo però la società si guarda intorno: Coppa Italia o meno, lo scenario più probabile resta il cambio.

Di nomi ne sono stati fatti tanti: da Massimiliano Allegri a Roberto De Zerbi, da Antonio Conte e Maurizio Sarri. Ecco, anche l’ex Lazio è entrato nella stretta cerchia di obiettivi, che hanno tutti una sola cosa in comune: sono italiani. E a breve sarà libero l’italiano migliore di tutti: Carlo Ancelotti. Il suo ciclo al Real Madrid è finito e, in queste ore, si è parlato di un accordo ormai raggiunto col Brasile per allenare la Nazionale. A quanto pare però è fortemente a rischio.

Il Milan ci può riprovare: si libera a giugno

Secondo quanto riportato dalla Spagna, l’intesa fra Ancelotti e la Federazione brasiliana può clamorosamente saltare: Florentino Perez non ha preso benissimo la scelta del tecnico di accordarsi con un’altra squadra in questa fase della stagione, nonostante il presidente sia consapevole che il ciclo è finito e che Ancelotti non allenerà il Real al Mondiale per Club (in panchina ci sarà Santiago Solari, un allenatore ad interim).

Un caos che ha messo fortemente in discussione il passaggio di Ancelotti sulla panchina brasiliana. Questo significa che, a meno di capovolgimenti di fronte, l’allenatore sarà libero a giugno. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Carletto è stato in passato nei pensieri della dirigenza rossonera per il nuovo corso. Una suggestione, niente di concreto. Ora lo scenario potrebbe nuovamente cambiare e chissà che Furlani non ci stia pensando di nuovo, magari approfittando dell’assist del Brasile e di Florentino Perez.

Una pista molto complicata per una lunga serie di motivi. Più probabili altre piste, come ad esempio quella che porta a Sarri: è libero, sa lavorare con i giovani, ha una proposta di gioco moderna (anche se legata ancora a principi passati) e non ha costi esorbitanti. Sarebbe da escludere in caso di arrivo di Tare come direttore sportivo, ma oggi sembra più probabile che alla fine il nuovo dirigente non arriverà.