@ML – Fonseca fa fuori Theo e lancia i giovani: titolari due U23!

Emergenza Milan per il Genoa: fuori Pulisic, Loftus-Cheek e Musah. Fonseca sceglie di puntare sui giovani: due U23 saranno titolari

Paulo Fonseca mantiene le promesse. Dopo la Stella Rossa e lo sfogo nel post partita per l’atteggiamento di alcuni giocatori, l’allenatore aveva detto chiaro e tondo: “Se c’è bisogno di far giocare i ragazzi del Milan Futuro e della Primavera, per me non c’è problema“. Detto, fatto: nella partita di domani contro il Genoa, due giocatori dell’U23 saranno titolari dal primo minuto. Una scelta forte, coraggiosa e… giustissima.

Come avevamo previsto nei giorni scorsi, non ci sarà Theo Hernandez: troppo negative le ultime prestazioni del terzino francese, la panchina adesso è inevitabile. E speriamo gli serva come è servita a Rafael Leao: bisogna cambiare mentalità, è necessario per il bene della squadra. Al suo posto giocherà Alex Jimenez, che era stato indicato come vice Theo ad inizio stagione da Ibrahimovic ma in campo in prima squadra non l’abbiamo mai visto. Adesso è la sua occasione: lo spagnolo, riscattato dal Real Madrid per cinque milioni in estate, giocherà dal primo minuto e potrà finalmente mettere in mostra le sue importanti qualità. Ma non è finita: ce n’è un altro che giocherà dal primo minuto.

Milan-Genoa, la probabile formazione: Fonseca perde anche Musah

Qui su MilanLive.it ci avete spesso sentito urlare a gran voce che c’era una sola soluzione possibile per sostituire al meglio Pulisic per una questione di qualità e caratteristiche. Il nome era quello di Mattia Liberali, protagonista assoluto in estate durante la tournée nella partite contro Barcellona, Manchester City e Real Madrid. Purtroppo però da quel momento il campo in prima squadra non l’ha più rivisto, fino ad oggi.

Come raccolto dalla nostra redazione, Liberali è stato provato nella formazione titolare per la partita contro il Genoa di domani. In assenza di Pulisic e di Loftus-Cheek, entrambi infortunati, non c’era davvero altra soluzione, anche perché domani non ci sarà nemmeno Musah per un problema muscolare. Al suo posto, sulla corsia di destra, ci sarà Samuel Chukwueze e in mezzo, come detto, molto probabilmente, il talento di Liberali. Per lui sarà una giornata speciale: debutto assoluto in prima squadra a San Siro, davanti a 70mila persone, nel giorno della festa per i 125 anni del club rossonero. It’s time to shine, Mattia. E un grosso in bocca al lupo. In attacco giocherà Abraham ma Morata è convocato, a sorpresa.