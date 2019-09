Ufficiale la lista dei giocatori convocati da Marco Giampaolo per Torino-Milan. Davide Calabria rientra dalla squalifica, Lucas Paquetà fuori per infortunio.

Marco Giampaolo al termine dell’allenamento di rifinitura ha diramato la lista dei giocatori convocati per Torino-Milan. Domani sera la squadra rossonera sarà chiamata a riscattare la sconfitta nel derby.

Nell’elenco torna Davide Calabria, squalificato contro l’Inter e che dovrebbe riprendersi anche il posto da titolare nella corsia destra difensiva. Ci sono regolarmente Pepe Reina e Giacomo Bonaventura, mentre è assente Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano ha un problema muscolare e sembra che sia a rischio anche per il match di domenica contro la Fiorentina a San Siro. Our pure Mattia Caldara, ma era scontato visto che il suo rientro è previsto più avanti.

Di seguito la lista completa dei calciatori convocati da mister Giampaolo per Torino-Milan.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Here’s our 23-man squad for the trip to Torino ⚽

Ecco i 23 rossoneri convocati per #TorinoMilan ⚽#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/jdbNahdXVa

— AC Milan (@acmilan) 25 settembre 2019