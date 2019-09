Giampaolo, nelle prove tattiche di ieri, ha provato ancora Biglia e Rodriguez nella formazione titolare. Ma occhio alle sorprese!

Marco Giampaolo ci ha regalato diverse sorprese in questo inizio di campionato. In quattro giornate, infatti, ha schierato quattro formazioni diverse. La sensazione è che nella sua gestione della squadra non ci siano titolarissimi (come invece c’erano per Gennaro Gattuso).

Il Milan è al lavoro a Milanello per preparare la sfida con il Torino di giovedì. I tifosi, e non solo, si aspettano diversi cambi di formazione. Ma, come scrive Tuttosport in edicola oggi, ieri nelle prove tattiche della partita Giampaolo ha schierato ancora Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia dal primo minuto. Entrambi sono fra quelli più criticati perché in panchina c’è chi forse meriterebbe una chance al loro posto: Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Ma pare non essere di questo avviso l’allenatore.

Torino-Milan, fuori Piatek?

C’è da dire però che nell’allenamento di ieri ha provato diverse soluzioni alternative, per esempio: Ante Rebic e Krzysztof Piatek si sono alternati nel ruolo di punta centrale, così come Rafael Leao e Giacomo Bonaventura a sinistra. Insomma, Giampaolo non vuole dare riferimenti: né ai giornalisti e né ai suoi stessi giocatori. Occhio anche alla situazione di Jesus Suso, secondo noi ormai non più intoccabile dopo le deludenti prestazioni di questo inizio di stagione.

Oggi è previsto l’allenamento di rifinitura (conferenza stampa alle 14:00) e ci sarà maggior chiarezza da questo punto di vista. Aspettiamoci sicuramente delle sorprese così come è già successo in queste quattro partite: André Silva col Brescia, Paquetà (salta Torino e Fiorentina) trequartista a Verona e Leao dal primo minuto nel derby. E adesso cosa si inventerà? Dal terzo piano di Casa Milan, a quanto pare, non hanno più voglia di aspettare e ora cercano risposte.

Giampaolo-Milan, l’avvio rilento è un’abitudine: le statistiche