Rafael Leao dopo Torino-Milan ha scritto un messaggio sul proprio profilo ufficiale Instagram, invitando la squadra a lavorare per progredire e vincere.

Seconda partita da titolare consecutiva per Rafael Leao, che in Torino-Milan è stato impiegato nuovamente dal primo minuto da Marco Giampaolo. Dopo la buona prestazione nel derby, il portoghese si è ripetuto.

E’ stato proprio lui a guadagnarsi il calcio di rigore col quale poi Krzysztof Piatek ha portato in vantaggio i rossoneri. L’ex di Sporting Lisbona e Lille ha mostrato alcuni guizzi interessanti e probabilmente verrà confermato titolare anche domenica contro la Fiorentina.

A San Siro il Milan sarà chiamato a riscattare le sconfitte subite contro Inter e Torino. Bisogna tornare a vincere, sia per ragioni di classifica che di morale. Leao è motivato a dare il meglio e sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio col quale sprona tutta la squadra: «Testa bassa e pedalare, continuiamo a lavorare duro per tornare a vincere. Grazie a tutti i nostri tifosi per il sostegno».

L’attaccante portoghese, così come i compagni, ha margini di miglioramento notevoli. Dal punto di vista fisico e atletico ha doti importanti, ma anche tecnicamente si fa valere. Dalle parti di Milanello sono contenti del suo contributo, destinato a crescere col passare delle partite.