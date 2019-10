Milan, Paolo Maldini e Zvonimir Boban finiscono sotto esame con l’esonero di Marco Giampaolo: a fine stagione si tireranno le somme. Ecco cosa filtra.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban finiscono sotto esame. Inevitabilmente. Perché sono stati loro a scegliere Marco Giampaolo quest’estate. E un esonero così precoce, dopo addirittura sette giornate, sconfessa parecchio il loro operato.

Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, i due per ora restano ma a fine stagione poi si tireranno le somme. E quando si traccerà un bilancio, il direttore sportivo e il Cfo milanista non potranno sentirsi del tutto al sicuro. Soprattutto nel caso di mancato obiettivo stagionale.

Ma tra i due – sottolinea il quotidiano – in realtà è stato più Maldini a puntare su Giampaolo rispetto a Boban. Quest’ultimo non era contrario, ma nemmeno del tutto convinto a causa dl curriculum dell’allenatore. E infatti, soprattutto internamente, è stato anche il primo a metterlo in discussione quando i risultati non sono arrivati.

Si rinvigorisce, invece, la posizione di Ivan Gazidis. Sia perché l’amministratore delegato non ha responsabilità nelle scelte tecniche, ma anche perché ha sposato in pieno la linea giovane della proprietà. Mentre Boban e Maldini, anche recentemente, non hanno nascosto qualche timida perplessità.

