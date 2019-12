Taiwo torna in Italia: giocherà nel Seregno in Serie D

Taye Taiwo torna in Italia. L’ex terzino sinistro del Milan giocherà nel Seregno, in Serie D.

Nuova vita per Tayè Taiwo. L’ex terzino sinistro del Milan torna in Italia. Giocherà in Serie D per il Seregno. L’ufficialità non c’è ancora, ma oggi il nigeriano ha svolto il primo allenamento con la sua nuova squadra.

Taiwo è un classe 1985, ha 34 anni. E per lui inizia una nuova fase della sua carriera. Giocherà in un campionato dilettantistico, con la squadra lombarda del Seregno. Il tweet di Nicolò Schira: “Colpo internazionale per il Seregno (Serie D): preso Tayè Taiwo. Oggi primo allenamento per il terzino sinistro ex Milan e Olympique Marseille. Nelle prossime ore l’annuncio“.

Taiwo arrivò al Milan nell’estate del 2011, a parametro zero, e Adriano Galliani gli fa un contratto di tre anni. La squadra rossonera, allora allenata da Massimiliano Allegri, era reduce dalla vittoria dello Scudetto e voleva un rinforzo sulla corsia sinistra difensiva.

Taiwo però non è stato all’altezza del compito e presto è stato scaricato: dopo appena sei mesi, a gennaio 2012, il Milan acquista Djamel Mesbah dal Lecce e cede Taiwo. Da lì ha girato mezza Europa, per poi dopo 7 anni finire ancora in Italia.

