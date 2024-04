Lopetegui-Milan, tutto confermato: c’è solo un ostacolo da superare, sarà decisivo

Il pareggio a reti bianche contro la Juventus passa quasi in secondo piano in una giornata in cui il Milan è stato protagonista per le indiscrezioni che vorrebbero Julen Lopetegui sostituto di Pioli sulla panchina rossonera

Un sabato non certo esaltante quello vissuto dal Milan allo Juventus Stadium. Uno 0-0 deludente quello contro i bianconeri, giunto al termine di una prestazione decisamente sottotono nella quale Leao e compagni non sono mai riusciti a impensierire Szczęsny.

Un pareggio che passa quasi in secondo piano rispetto a quanto sta avvenendo fuori dal campo. Sabato 27 aprile è stata, infatti, la giornata di Julen Lopetegui. Più fonti hanno confermato come l’allenatore spagnolo sia in cima alla lista dei candidati per sostituire Stefano Pioli cui restano altre quattro partite di campionato prima di concludere la sua esperienza in rossonero con un secondo posto in classifica che sembra ormai a un passo.

Un arrivo quello di Lopetegui che non scalda affatto la tifoseria milanista. Il malcontento dei supporter rossoneri si è riversato, copiosamente, sui social mentre anche il tifo organizzato della Curva Sud si è esposto con un comunicato di critica nei confronti della possibile scelta della dirigenza.

Lopetegui al Milan, le ultime

Sulla vicenda Lopetegui-Milan è intervenuto anche Gianluca Di Marzio. Nel corso di Sky Calcio l’Originale, al termine di Juve-Milan, l’esperto di mercato di Sky ha confermato come i contatti tra il Milan e l’allenatore ex Siviglia siano avanzati.

La decisione finale però non è stata ancora presa. “Il nome di Lopetegui è quello più avanzato come contatti – ha ribadito Di Marzio – ma non scalda la gente, nessuno o quantomeno la maggior parte della tifoseria. Bisogna capire quindi quanto la proprietà che è un pò sotto tiro in questa fase senta l’influenza della gente nel fare la scelta definitiva.”

Per Di Marzio sarà fondamentale per il Milan non sbagliare la scelta dell’allenatore, fondamentale per avviare un nuovo percorso dopo le delusioni dell’ultima stagione. Tutto è nella mani del presidente Cardinale. Spetterà a lui la scelta definitiva nelle prossime settimane ovvero se puntare su un allenatore già bocciato dalla tifoseria oppure virare su altri profili.

Nello stesso intervento, Di Marzio ha anche confermato il gradimento del Milan per Thiago Motta. Sull’allenatore del Bologna, tuttavia, si è mossa prima la Juve, individuando in lui il possibile erede di Massimiliano Allegri, destinato all’addio come Pioli a fine stagione a un anno dalla scadenza del contratto.