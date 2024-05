Milan, nuovo terzino: colpo a zero dalla Serie A

Il Milan valuta una possibile cessione di Theo Hernandez: tra i possibili sostituti spunta l’interesse per un terzino a parametro zero

La conclusione piuttosto mediocre di stagione ha portato il Milan a un’unica grande certezza: in questo momento in casa rossonera non ci sono più giocatori incedibili. Anche i big della rosa, i grandi protagonisti dello scudetto del 2022, potrebbero partire, in caso di offerta importante da parte delle grandi d’Europa. I vari Maignan, Rafael Leão e Theo Hernandez sono più degli intoccabili, e anzi potrebbero trasformarsi in ‘sacrifici’ necessari per poter rafforzare ancora di più la rosa in vista delle prossime stagioni.

Se il capitolo portiere in questo momento preoccupa la dirigenza, visto che l’estremo difensore francese ha dimostrato una fragilità fisica non certo rassicurante, e che potrebbe comportare anche una sua svalutazione sul mercato, al momento il giocatore che potrebbe ricevere le migliori offerte dall’estero non sembrerebbe essere nemmeno Rafa, bensì Theo.

Il terzino francese, autore di una stagione comunque di altissimo livello, è finito negli ultimi tempi nel mirino di diverse big europee, su tutte il Bayern Monaco, e dopo tante stagioni potrebbe salutare Milano, soprattutto se il club bavarese dovesse far pervenire una proposta indecente vicina ai 100 milioni di euro.

Anche perché al Milan non stanno perdendo tempo, e sarebbe già stato individuato un possibile sostituto che non solo garantirebbe un ottimo rendimento in Serie A, ma potrebbe addirittura arrivare a costo zero.

Dalla Roma al Milan, affare a zero

Per sostituire il terzino francese, negli ultimi anni una delle stelle della rosa rossonera, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando di approfittare della scadenza di contratto ormai imminente di un pilastro di una big del campionato italiano.

Una vera e propria occasione di mercato che la dirigenza vorrebbe cogliere al volo. In questo modo potrebbe infatti premunirsi in caso di partenza del terzino francese, assicurandosi un calciatore di assoluto rispetto senza investire nemmeno un euro della montagna di denaro che potrebbe arrivare da una cessione di Theo.

Nonostante qualche dubbio riguardante la sua tenuta atletica, Leonardo Spinazzola, grande e indimenticabile eroe dell’Europeo del 2021, ha dimostrato nelle ultime due stagioni di poter fare ancora la differenza in Serie A. Titolare quasi inamovibile della Roma sia con Mourinho che con De Rossi, in questo momento non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo, e potrebbe quindi essere libero di trovarsi una nuova sistemazione anche adesso.

Non a caso, su di lui sarebbe vivo l’interesse di altre grandi squadre europee, tra cui Juventus e Barcellona, pronte a strappare alla concorrenza quello che resta uno dei terzini della Nazionale, nonché uno dei migliori calciatori della Serie A nel suo ruolo. Motivo in più per affrettarsi: indipendentemente dal futuro di Theo Hernandez, il terzino italiano rappresenta comunque una buona opportunità anche come riserva (visto che il ruolo di vice Theo è da tempo un problema).