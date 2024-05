Delusione Fonseca: batosta clamorosa, tifosi senza parole

Paulo Fonseca è uno degli allenatori sul taccuino della dirigenza del Milan per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. Ecco cosa è successo nelle scorse ore

La stagione con il Lille di Paulo Fonseca è ufficialmente finita. Nelle prossime ore così, come annunciato dallo stesso tecnico, in conferenza stampa, ci sarà un incontro tra le parti e il suo futuro sarà certamente più chiaro.

Una stagione amara per uno dei candidati principali alla panchina del Milan. L’allenatore portoghese, infatti, non è riuscito a portare in Champions League la sua squadra. E’ arrivata solamente la qualificazione ai preliminari, dopo aver chiuso al quarto posto, dietro al Brest.

La beffa nella notte di domenica, quando è andato in scena l’ultimo turno di Ligue 1: il Lille impegnato in casa tra le mura dello Stade Pierre Mauroy di Villeneuve d’Ascq, non è andato oltre il pareggio contro il Nizza di Farioli. Gli uomini dell’ex Roma erano andati sotto per la rete di Laborde al decimo minuto del primo tempo, poi la rimonta tra il 55esimo e il 73esimo, firmata da Haraldsson e Andre, che qualificava direttamente in Champions League in Lille.

In pieno recupero, però, al 92esimo, è arrivata la beffa, con il pareggio, di Lotomba, che ha fissato sul 2 a 2 il match. In contemporanea è arrivata la vittoria sul campo del Tolosa del Brest, che ha chiuso davanti, al terzo posto, festeggiando la qualificazione diretta alla competizione europea più importante.

Il risultato ottenuto da Fonseca ha chiaramente scatenato la rabbia dei tifosi del Lille, ma anche l’ironia di quelli del Milan, preoccupati di poter vedere sulla propria panchina l’ex Roma, che ha terminato la stagione solamente al quarto posto.

Dopo Pioli

Come detto, Paulo Fonseca è uno dei candidati alla successione di Stefano Pioli. Nelle prossime ore ne sapremo di più sul portoghese, che potrebbe anche rinnovare il proprio accordo con il Lille.

Sul piatto dell’ex Roma, poi, ci sarebbe un’offerta davvero importante da parte del Marsiglia. Tutto, dunque, è ancora da decidere.

In corsa per la panchina del Milan resta anche Mark van Bommel, ma il caos degli ultimi giorni, con Tuchel che si è liberato dal Bayern Monaco e De Zerbi dal Brighton potrebbe cambiare gli scenari di diverse squadre. Non resta dunque che aspettare una decisione da parte del Milan che ormai è certamente imminente.