Milan U23, la possibile formazione: Bonera in panchina e due acquisti (FOTO)

Ecco come potrebbe essere la squadra del Milan Under 23 della prossima stagione, allenata da Daniele Bonera: Francesco Camarda guida l’attacco

Appare davvero ormai tutto apparecchiato per la creazione del Milan Under 23. Un progetto che parte da lontano e che potrebbe essere presto ufficiale. D’altronde le ultime notizie legate all’investimento da oltre 700mila euro per la ristrutturazione dello stadio di Solbiate Arno, vanno verso questa direzione.

Le idee in casa rossonera sono chiare tanto che ormai da tempo è stato scelto l’allenatore che guiderà la squadra che sarà chiamata a giocare tra i professionisti in Serie C.

Stiamo chiaramente parlando di Daniele Bonera, pronto a lasciare il suo ruolo da assistente di Stefano Pioli e a vivere un’esperienza tutta nuova. Si sta preparando e più di una volta è stato avvistato sugli spalti dei match dell’Atalanta Under 23.

Sull’allenatore della seconda squadra del Milan, dunque, non ci sono dubbi. Ma quale sarà la formazione tipo che giocherà agli ordini dell’ex difensore?

La stella sarà senza ombra di dubbio Francesco Camarda, che è pronto a firmare il suo primo contratto con i rossoneri. Salvo clamorosi colpi di scena il classe 2008, dopo aver siglato un accordo fino al 30 giugno 2027, guiderà l’attacco del Diavolo. E’ questo il progetto ipotizzato per il giovanissimo bomber, cercato in questi mesi dalle big del calcio europeo, dalle inglesi passando per il Borussia Dortmund

La formazione Under 23 del Milan: guida Camarda

Transfermakt prova ad ipotizzare la squadra tipo del Milan Under 23. Oltre al già citato Francesco Camarda, in avanti potrebbe essere il classe 2000 Adorante, che i rumors accostato al Diavolo, così come il trequartista greco Papadopoulos. Sono loro due le uniche novità .

In un Milan schierato con il 4-3-1-2, potrebbe così esserci Lapo Nava, classe 2004, tra i pali. La linea a quattro di difesa dovrebbe vedere, invece, Bakoune sulla destra e Bartesaghi sulla sinistra.

Al centro un po’ di esperienza in più, con Jan-Carlo Simic, che ha giocato con il Milan dei grandi, pronto a guidare il reparto con Pellegrino. L’argentino, che ha trovato poco spazio alla Salernitana, potrebbe così provare a rilanciarsi in Serie A.

A centrocampo un tridente ammirato in stagione con la Primavera di Ignazio Abate. Capitan Zeroli potrebbe così essere schierato insieme a Stalmach ed Eletu.