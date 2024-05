“Milan o Barcellona”: clamoroso dall’Inghilterra, i dettagli

Le ultime notizie sulla panchina del Milan arrivano dall’Inghilterra. Le preferenze del tecnico sono chiare: il punto della situazione

Sono ore calde per il futuro della panchina del Milan. L’altalena di notizie continua a tenere compagnia i tifosi: nella giornata di ieri così i nomi più caldi per il dopo Stefano Pioli sembravano quelli di Paulo Fonseca e Mark van Bommel.

Oggi, però, gli scenari appaiono un po’ cambiati. Questo perché nel frattempo si sono liberati ufficialmente Tuchel dal Bayern Monaco e Roberto De Zerbi dal Brighton. Due profili che chiaramente potrebbero cambiare il destino di diverse squadre.

Il nome dell’italiano, d’altronde, è stato accostato alla panchina del Milan con insistenza. E’ vero che non ci sarebbero stati contatti diretti tra le parti, ma l’ex Sassuolo è un profilo che piace tanto, soprattutto adesso che non c’è alcuna clausola rescissoria da pagare.

Dall’Inghilterra così TeamTalk fa il punto della situazione legata al futuro di De Zerbi, confermando – citando fonti vicine all’allenatore – che non ci sarebbero ancora offerte concrete sul tavolo. Le offerte per l’italiano, però, chiaramente, non tarderanno ad arrivare.

Secondo il portale inglese, De Zerbi avrebbe messo in cima alla lista due destinazioni: il Milan e il Barcellona. Va detto, però, che al momento non è chiaro quale sarà il futuro di Xavi.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, è evidente, che servirà fare sul serio nelle prossime ore se davvero si ha voglia di puntare sull’italiano. L’ex Sassuolo è pronto a dire sì al progetto del Diavolo, ma il tempo delle riflessioni è terminato.

Tutti i possibili scenari

Il portale poi analizza le possibile altre offerte, sottolineando, come il Bayern Monaco, che inizialmente aveva mostrato interesse per De Zerbi, si sia tirato indietro.

Difficile, invece, una permanenza in Premier League: si era fatto avanti il Chelsea, ma ora i londinesi appaiono intenzionati a puntare ancora su Mauricio Pochettino. Attenzione, invece, più al Manchester United e chissà anche alla Juventus, che se non dovesse chiudere con Thiago Motta potrebbe pensarci seriamente.

Da escludere – si legge, infine – che possa esserci un futuro a Napoli per De Zerbi. Gli azzurri sono alla ricerca di un grande allenatore, ma l’italiano non sembra considerare il progetto dei campani l’ideale. Un’eventuale offerta verrebbe dunque rifiutata.

Per De Zerbi al Milan potrebbe davvero esserci la strada spianata, se davvero il club rossonero avesse voglia di puntare su di lui. Non ci resta che aspettare per capire se ci saranno evoluzioni in merito.