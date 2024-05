Sainz la combina grossa, futuro nella rivale di sempre

Carlos Sainz lascerà la Ferrari al termine della stagione e ha le idee chiare per il suo futuro: ecco gli aggiornamenti delle ultime ore

La stagione di Formula 1 è ormai entrata nel vivo ma a tenere banco tra appassionati ed addetti ai lavori non vi sono soltanto le vicende di pista. Il paddock è infatti in grande fermento per alcune evoluzioni legate al mercato piloti: protagonista assoluto Carlos Sainz, con lo spagnolo in uscita dalla Ferrari e nel mirino di diversi top team.

Come noto, Sainz lascerà il Cavallino Rampante alla fine della stagione per far spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. La notizia è arrivata il 1° febbraio, al termine di una lunga giornata contrassegnata da un folle susseguirsi di indiscrezioni. Non una grandissima notizia per lo spagnolo, che fino all’ultimo momento aveva sperato di continuare la sua esperienza tra le fila della Rossa e di vedersi allungare il contratto – in scadenza tra pochi mesi – di almeno un altro biennio. Incassato il colpo, tuttavia, il figlio d’arte madrileno si è rimboccato le maniche e ha cominciato ad inanellare ottime prestazioni: due terzi posti ed una straordinaria vittoria in Australia su cinque GP disputati.

Formula 1, Sainz protagonista assoluto del mercato: le ultime

Grazie al positivo inizio di campionato, Sainz ha attirato su di sé l’attenzione di svariati team. Tanto che, come dicevamo in apertura, si è ritagliato un ruolo da protagonista sul mercato piloti: tutti, ad oggi, vorrebbero a bordo della propria vettura. Sicuramente la Red Bull, che l’ha preso in seria considerazione come eventuale sostituto di Sergio Perez, il quale difficilmente verrà rinnovato. Molto interessata anche l’Audi, squadra che entrerà in Formula 1 nel 2026 ma che nel frattempo potrebbe garantirgli un sedile alla Sauber. La pista più calda, però, non è nessuna di queste due.

La pista più calda per il futuro di Sainz è quella che lo porterebbe a fare il percorso inverso di Hamilton accasandosi alla Mercedes. L’interessamento della compagine di Brackley per il numero 55 iberico non è una semplice suggestione di mercato. Spesso e volentieri, infatti, il team principal Toto Wolff ha parlato del buon Carlos come uno dei principali favoriti a raccogliere l’eredità del britannico.

Sainz, dal canto suo, ha aperto a tutte le alternative per il futuro, compresa quella del passaggio ai rivali di sempre della Mercedes. Un tradimento che, col passare dei giorni, sta iniziando a prendere sempre più quota. Anche perché l’iberico è consapevole che sposando la Red Bull andrebbe a recitare il ruolo di scudiero di Verstappen e all’Audi ci vorrà qualche anno di tempo prima di poter puntare al titolo.