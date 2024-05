Da rossonero a… rossonero: nuova avventura per Massara

Dopo una stagione senza squadra, Frederic Massara potrebbe tornare a lavorare da direttore sportivo, in rossonero. Il punto della situazione

Frederic Massara potrebbe presto tornare a lavorare per una squadra rossonera, dopo l’avventura al Milan, conclusasi lo scorso giugno.

L’ex Direttore sportivo del Diavolo, come scritto da FootMercato, potrebbe andare a lavorare in Ligue 1 e più precisamente al Rennes. Il club transalpino, che in stagione, ha sfidato il Milan in Europa League, dovrebbe vivere in estate una vera e propria rivoluzione, salutando il suo attuale ds Florian Maurice. Sul taccuino dei rossoneri, oltre a Massara, ci sarebbe, però, anche Grégory Lorenzi, che tanto bene ha fatto con il Brest, portandolo in Champions League.

Il destino del braccio destro di Paolo Maldini andrà chiaramente seguito. Sarebbe curioso vedere Massara fuori dalla Serie A, dove in passato è stato cercato con insistenza da diversi squadre. Il dirigente, artefice con le proprie scelte della vittoria dello Scudetto, due stagioni fa, del Milan, è stato cercato durante il periodo rossonero da top team come la Juventus. I bianconeri, poi, hanno deciso di ripartire da Cristiano Giuntoli.

Ma il nome di Massara è stato fatto anche per il Napoli, prima che De Laurentiis decidesse di puntare su Manna. L’ex ds del Diavolo, che ha fatto bene anche nella Capitale con la Roma, ha dimostrato di sapere lavorare bene con i talenti francesi durante la propria avventura al Milan

Esperto francese

Nella sua carriera da dirigente va chiaramente ricordata la lunga esperienza al fianco di Walter Sabatini, prima al Palermo, poi proprio in giallorosso. Per un breve periodo così Massara è stato anche all’Inter per seguire il suo mentore che era stato designato come coordinatore dell’area tecnica delle squadre di Suning, il club nerazzurro e il Jiangsu Suning.

Nella sua esperienza al fianco di Paolo Maldini al Milan, dimostra di conoscere bene i francesi e il campionato transalpino, la Ligue 1.

I tifosi del Diavolo ricorderanno con particolare affetto gli affari che hanno portato in rossonero Olivier Giroud e Theo Hernandez, perni della nazionale di Didier Deschamps, al pari di Mike Maignan arrivato dal Lille, per sostituire Gianluigi Donnarumma. Proprio dal club, che ha chiuso quarto quest’anno in campionato, è arrivato anche Rafa Leao. Dalla Francia, infine, si sono trasferiti al Milan anche Pierre Kalulu dal Lione B e Yacine Adli dal Bordeaux.