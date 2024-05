Si attende solo la conferma ufficiale: Schumacher pronto ad uscire di casa

Michael Schumacher vive da oltre dieci anni rinchiuso e protetto nella villa di famiglia in Svizzera. Ma ora c’è una grande novità

È da quel maledetto capodanno del 2014 che la vita di Michael Schumacher è stata letteralmente stravolta. Come se il tempo si fosse fermato all’improvviso, l’ex fuoriclasse tedesco sette volte campione del mondo di Formula 1 è rinchiuso da dieci anni nella villa di famiglia in Svizzera, dov’è curato e assistito ventiquattr’ore su ventiquattr’ore.

Nessuno o quasi in questi dieci anni è riuscito ad avere contatti con lui, ad eccezione di un nucleo ristretto di parenti e amici intimi che hanno avuto la possibilità di vederlo per qualche minuto. Ma ora qualcosa di significativo sta per succedere, per la gioia dei milioni di tifosi che sperano di rivedere Schumi in buone condizioni di salute.

Sembra ormai solo questione di settimane, il conto alla rovescia è già iniziato ma non pare vi siano più dubbi: Michael Schumacher sarebbe pronto ad uscire dalla sua villa in Svizzera a dieci anni di distanza dal gravissimo incidente accaduto sulle nevi di Meribel. Un evento sensazionale, legato a un momento unico per tutta la famiglia Schumacher.

Schumacher, tutto pronto per la sua uscita: assisterà al matrimonio della figlia

L’appuntamento è fissato per l’estate, quando la figlia di Michael, la primogenita Gina Maria, convolerà a nozze con il suo compagno. La cerimonia dovrebbe svolgersi nella villa che Corinnna Schumacher ha acquistato alcuni anni fa in Spagna dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Una splendida villa ce si trova a Marbella, luogo che la moglie di Michael ha scelto per trascorrervi una parte del periodo estivo.

Schumi assisterà dunque dal vivo alla cerimonia di nozze di Gina Maria e sarà ovviamente assistito dallo stesso staff medico che si prende cura di lui da ormai più di dieci anni. Inutile sottolineare quanto spasmodica sia l’attesa tra i tifosi del fuoriclasse di Kerpen, anche se con ogni probabilità Michael sarà super protetto da un cordone di infermieri e guardie del corpo pronti a tutto pur di tenerlo lontano da sguardi poco discreti.

Spetterà ovviamente a Corinna, la moglie di Michael, il compito di organizzare nei minimi dettagli la prima uscita in pubblico del marito dopo così tanto tempo Ed è certo che farà di tutto per proteggere la privacy del marito, come ha sempre fatto in questi lunghissimi dieci anni.