L’improbabile paragone: “Mi ricorda Rijkaard”

Tra i tanti protagonisti della nostra Serie A, ce n’è uno che ha strappato elogi incredibili: qualcuno lo paragona anche a Rijkaard

Il mercato si avvicina e mai come in questo momento i dirigenti mettono metaforicamente in vetrina la propria ‘argenteria’. Specialmente i club più piccoli, quelli che hanno bisogno di cedere per poter rifinanziare il proprio mercato, sfruttano ogni occasione per sponsorizzare i propri migliori giocatori e attirare così futuri acquirenti. Si spiegano solo in questo modo alcuni paragoni a volte improbabili. Come quello che ha chiamato in causa una leggenda del Milan, Frank Rijkaard.

Forse non tutti se ne sono accorti, ma in Serie A c’è un giocatore che, a quanto pare, sta giocando come Frank Rijkaard ai tempi del Milan. Un calciatore che, per caratteristiche, sembra ricordare da vicino uno dei grandi olandesi che hanno fatto sognare il popolo milanista a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta.

In effetti, anche andando a spulciare tra le varie rose del campionato italiano, sembra impossibile riuscire a individuare un calciatore che, anche lontanamente, possa ricordare il Rijkaard dei tempi d’oro. Almeno all’occhio forse non troppo esperto dei semplici tifosi. Perché per gli addetti ai lavori c’è evidentemente un giocatore che potrebbe arrivare a quei livelli, anche se il paragone, al momento, strappa più di un sorriso ai tifosi rossoneri.

Come Rijkaard al Milan: il paragone incredibile lascia perplessi i tifosi

Nel calcio i paragoni sono all’ordine del giorno. A volte una somiglianza, anche alla lontana, può creare delle suggestioni utili ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori, o anche semplicemente ad accendere discussioni tra i vari tifosi, quelle classiche discussioni da bar, oggi spostate quasi integralmente sui social.

Di certo ci sono accostamenti che però, a volte, lasciano il tempo che trovano. Come quella sfuggita, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvPlay, dal direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi. Un dirigenze di grande esperienza che ha voluto elogiare, con parole forse azzardate, uno dei gioielli della squadra ciociara.

Tra i due ragazzi arrivati la scorsa estate in prestito dalla Juventus, se Soulé ha rubato maggiormente l’occhio, a rendere orgoglioso Angelozzi è stato anche Enzo Barrenechea, centrocampista argentino dalle potenzialità ancora tutte da esplorare.

Potenzialità che, secondo il noto direttore sportivo, potrebbero andare oltre ogni aspettativa: “Mi sono innamorato di lui, a me ricorda Rijkaard ai tempi del Milan“. Parole che hanno lasciato di stucco molti tifosi, perché paragonare, anche solo distrattamente, un ragazzo con un futuro ancora tutto da costruire, a uno dei più grandi calciatori della sua epoca, appare quantomeno azzardato.