Pioli: “Non perdere risultato positivo. Inter lontana, ma le altre sono peggio del Milan”

Pioli è intervenuto a DAZN per commentare prestazione e risultato di Juventus-Milan: rossoneri non brillanti, ma un punto oggi è buono per la classifica.

Il Milan rimane a +5 sulla Juventus dopo lo 0-0 di oggi all’Allianz Stadium. La squadra di casa ha giocato meglio e creato molte più occasioni da gol, però ha trovato Marco Sportiello e Malick Thiaw pronti a salvare i rossoneri.

Stefano Pioli nel post-partita ha parlato ai microfoni di DAZN: “Stiamo passando un momento delicato, abbiamo reagito con voglia di sacrificarsi e di conquistare un risultato importante contro una squadra che voleva avvicinarci in classifica e che ha qualità. Abbiamo interpretato bene la partita Possiamo fare meglio, però ci siamo sacrificati tanto per ottenere questo risultato importante. Sono contento dei giocatori, è stata una buona reazione“.

Pioli promuove il suo Milan. Futuro? Non ci pensa

Il mister ha proseguito parlando del lavoro da fare in questo periodo: “Si lavora sull’orgoglio, la serietà e la voglia di fare bene fino alla fine. Abbiamo tre partite in casa e una a Torino, dobbiamo fare bene, lo dobbiamo a noi stessi, ai tifosi, al club, a tutti“.

Non un grande Milan, però a Pioli è piaciuto lo spirito della sua squadra: “Nel primo tempo buona prestazione, nel secondo le energie sono calate e la Juventus ci ha schiacciato. Abbiamo difeso con spirito, volontà e determinazione. Non perdere è un risultato positivo per noi“.

L’allenatore rossonero ha spiegato il diverso approccio tattico di stasera: “Sicuramente li abbiamo aspettati di più, conoscendo le loro qualità e considerando le nostre assenze. Abbiamo fatto più densità. La Juve poteva fare gol e poi si sarebbero dette altre cose. Mi è piaciuto lo spirito, abbiamo portato avanti il piano che avevamo preparato con generosità e collaborazione. Siamo in un momento delicato della stagione, questa partita significava tanto e sono contento“.

Samuel Chukwueze di nuovo in panchina a favore di un Christian Pulisic non brillante: “A me invece Christian è piaciuto. Non rinuncio a un centrocampista per giocare con quattro giocatori offensivo, anche Chukwueze sta bene e ora è quello più sacrificato“.

Inevitabile parlare anche dei rumors che lo danno licenziato dal Milan a fine stagione: “Non leggo più niente da tanto tempo, ho amici che mi mandano messaggi e gli dico di non farlo. Io vivo tutto con grande concentrazione, per me è importante fare bene le partite, sono sereno per aiutare la squadra fino alla fine“.

Pioli ribadisce che i giocatori gli sono piaciuti: “Quello che avevamo preparato per attenzione, sacrificio, volontà lo abbiamo messo in campo. Poi si può anche giocare diversamente ed essere più pericolosi. Ho avuto le risposte che cercavo. Proveremo a vincere le prossime partite e ad arrivare secondi“.

Infine si parla di eventuali rimpianti di questa stagione: “Posso aver fatto degli errori, la stagione poteva essere migliore. Se abbiamo preso tanti punti di distacco dall’Inter, le altre sono messe peggio di noi. Non siamo riusciti a tenere il loro passo, potevamo fare meglio. Abbiamo cambiato tanto e abbiamo avuto dei momenti difficili, questo gruppo ha il potenziale per fare bene“.