Milan, niente rinnovo: super colpo dalla Liga

Occasione importante di mercato dalla Spagna: un calciatore seguito a lungo dai rossoneri ha quasi annunciato l’addio

In casa Milan si torna a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Anche grazie a un rinnovo che, a quanto pare, non ci sarà. E potrebbe fare il gioco proprio del club rossonero. Con poche partite ancora da giocare e un nuovo progetto da imbastire, la dirigenza sembrerebbe già al lavoro per regalare al prossimo tecnico una squadra all’altezza delle aspettative, rinforzata in ogni reparto. E uno dei primi grandi colpi della nuova stagione potrebbe arrivare dalla Liga, lì dove si starebbe per aprire uno scenario di mercato molto intrigante.

Prima ancora di pensare al mercato, probabilmente la società dovrà sciogliere il nodo allenatore, al momento ancora enigmatico. Tuttavia, è naturale cominciare a guardarsi attorno, per non farsi trovare impreparati davanti alle occasioni più interessanti che potrebbero aprirsi sul mercato la prossima estate.

In Spagna, a quanto pare, uno dei tanti calciatori seguiti con grande attenzione dai rossoneri negli scorsi mesi starebbe per rompere definitivamente con il proprio club. E stavolta a farlo immaginare non sono solo delle semplici indiscrezioni, ma delle dichiarazioni chiare e dirette rilasciate dal diretto interessato che, di fatto, si è messo sul mercato, strizzando metaforicamente il proprio occhio a tutte le pretendenti. Milan compreso.

Mercato Milan, il primo colpo può arrivare dalla Spagna: annuncio shock

Tra i tanti profili seguiti in Liga dallo scouting rossonero non ci sono solo altri giovani talenti con un futuro potenzialmente brillante davanti a sé, ma anche alcuni calciatori di maggior esperienza che potrebbero rappresentare per il Milan quell’iniezione di carisma necessaria per fare un salto di qualità anche in mediana.

Un identikit che calza a pennello a quel Guido Rodriguez, campione del mondo con l’Argentina, da tempo nei radar dei rossoneri, anche per via di una situazione contrattuale che si sta facendo, mese dopo mese, sempre più favorevole.

Accostato a top club come il Milan, appunto, ma anche il Barcellona e il Napoli, il centrocampista del Betis Siviglia ha parlato apertamente del suo futuro in un’intervista ai microfoni di Marca, e in quest’occasione è stato molto più chiaro di quanto non si sia soliti fare nel mondo del calcio: “Non so cosa succederà, ma non voglio creare false aspettative o illudere i tifosi“.

Per quanto sia affezionato alla squadra biancoverde e stia parlando con il proprio club, Rodriguez in questo momento non sembra per nulla vicino a un rinnovo. Anzi, considerando che ha compiuto ormai 30 anni, potrebbe essere vicino all’ultima grande chance della sua carriera per poter arrivare a vestire la maglia di un club con grandi ambizioni. Anche per questo motivo le parole rilasciate al quotidiano spagnolo hanno il sapore dell’addio. E per il Milan potrebbero rappresentare più di uno spiraglio in cui infilarsi nelle prossime settimane.