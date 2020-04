Milan, spiragli per una permanenza di Massara: il motivo

Milan, possibile riconferma a sorpresa per Frederic Massara. Lo rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ecco perché Elliott potrebbe puntare ancora sull’attuale Ds.

Mentre Zvonimir Boban ha già salutato e Paolo Maldini è ostinato a farlo, per Frederic Massara potrebbero invece esserci delle chance di permanenza. Lo riferisce a sorpresa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Secondo quanto infatti rivela il quotidiano, Eliott, nonostante tutto, starebbe provando a convincere l’attuale Dt rossonero. Ma se alla fine quest’ultimo dovesse propendere per l’addio come sembrerebbe, a quel punto sarebbe pronto a cambiare registro per resettare e iniziare tutto diversamente.

Se dovesse eventualmente ammainarsi anche l’ultima bandiera, la proprietà sarebbe sarebbe pronta ad agire diversamente. Ossia senza più ex blasonati, ma con nuovi profili che riavvolgano il nastro del Milan ma senza pesi sulle spalle. Ex glorie, insomma, che non verrebbero continuamente inseguite dai fantasmi del passato e senza un senso estremo di responsabilità.

Ecco perché allora il Ds Massara potrebbe restare. Il 51enne piemontese, del resto, non aveva alcun legame con il club rossonero prima che venisse chiamato la scorsa state. E ora potrebbe essere questa la chiave di un’inaspettata riconferma. Senza legami con il passato si è più liberi. Potrebbe essere questa la filosofia che che la proprietà potrebbe intraprendere.

