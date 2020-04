Milan, Gazidis prova a convincere Maldini. Ma è dura

Milan, Ivan Gazidis e la proprietà provano a convincere Paolo Maldini: lo assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tuttavia è difficile una permanenza del Dt. Ecco perché.

Paolo Maldini è a un passo dall’addio al Milan. Eppure, riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’Ad Ivan Gazidis sta provando a convincerlo. L’obiettivo del dirigente sudafricano, infatti, nonostante tutto, sarebbe quello di trattenere l’attuale direttore tecnico rossonero.

Ma non sarà facile date le premesse. Anzi, di fatto, sarà praticamente impossibile. Pure la proprietà starebbe facendo la sua parte, ma per l’ex capitano non ci sarebbero i presupposti. Questa volta, del resto, non è come un anno fa quando a salutare fu Leonardo di cui fu braccio destro.

Ora è stato Zvonimir Boban a farci le spese e non in modo lineare e pulito. Amico da decenni e compagno di tante vittorie, erastato proprio l’ex difensore a riportarlo al Milan. Poi l’uscita burrascosa e con probabili strascichi in tribunale. Una situazione inaccettabile per il leader milanista. Dopo il suo addio, per Maldini, nulla sarà più come prima e nulla potrebbe esserlo.

Senza poi dimenticare la linea tracciata da Elliott che non coincide con la visione di Maldini, il quale vorrebbe optare in un altro modo per risollevare il Diavolo e portarlo ai fasti di un tempo, e un inevitabile ridimensionamento all’orizzonte. Ecco perché, anche se a malincuore, non è intenzionato nel proseguire. Tuttavia, assicura il quotidiano, a oggi è più no che sì ma non vi è ancora nulla di definito.

