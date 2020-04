Götze offerto al Milan: la risposta del club

Mario Götze è stato offerto ai rossoneri già a gennaio scorso. Ecco la valutazione fatta dal club sul fantasista tedesco.

Discorsi in ballo tra il Milan e Mario Götze? Non una boutade di calciomercato, bensì un’indiscrezione veritiera che ha radici già a gennaio scorso.

Secondo la rivelazione del portale Calciomercato.com, gli agenti di Götze avrebbero proposto qualche mese fa il cartellino del fantasista del Borussia Dortmund proprio al Milan.

L’idea era quella di convincere il club rossonero a ingaggiare il fantasista tedesco a parametro zero, vista la scadenza di contratto a giugno prossimo e l’impossibilità di un rinnovo con il Borussia.

Un’opzione però scartata a gennaio dal Milan: il club ha valutato all’epoca dei fatti troppo costosa l’operazione Götze. Il tedesco percepisce infatti circa 7,5 milioni all’anno di stipendio dal Borussia.

Troppi per le casse di via Aldo Rossi, anche perché l’intenzione dei suoi agenti sarebbe quella di trovargli una squadra che possa garantirgli un ingaggio quanto meno simile a quello attuale.

Ma era un altro Milan, guidato nel settore tecnico da Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Oggi a comandare sembra essere Ivan Gazidis, soprattutto dopo l’allontanamento del dirigente croato.

Chissà che il nuovo progetto Milan possa avere un’idea diversa su Götze. La proprietà Elliott Management ha aperto la porta ad un paio di investimenti di lusso. E se dovesse arrivare Ralf Rangnick in panchina non sarebbe male mettergli a disposizione un connazionale di talento come il 10 del Borussia.

