Tuttosport – Thiago Silva diviso: Milan o ritorno in Brasile?

I dubbi di Thiago Silva per il suo futuro: lascerà il PSG dopo otto anni, ma deve ancora capire quale sia la scelta migliore.

Nonostante i quasi 36 anni, Thiago Silva potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il difensore brasiliano lascerà molto probabilmente il PSG. Dopo 8 anni di militanza è giunto il momento di prendere altre strade, visto anche il contratto ormai in scadenza il 30 giugno prossimo.

Secondo Tuttosport Thiago Silva starebbe ragionando su due opzioni: il ritorno in patria in Brasile, nelle fila del Fluminense, oppure un altro ritorno d’eccellenza al Milan.

Lo stesso stopper classe ’84 ha fatto sapere giorni fa come il Fluminense sia un club al quale è legatissimo, tanto da valutare un rientro a Rio de Janeiro già nei prossimi mesi.

Ma occhio alla tentazione rossonera: il Milan valuta un colpo ‘stile Ibrahimovic‘. Ovvero un acquisto over 30 che possa dare qualità ed esperienza ad una squadra tendenzialmente giovane e di prospettiva.

Un tandem Thiago Silva-Romagnoli in difesa non sarebbe affatto male nei piani del club. Ma c’è lo scoglio del contratto: il Milan ha imposto un tetto sugli stipendi di 2,5 milioni netti. Con Silva si può allargare fino a 3-3,5 annui. Basterà per convincere il capitano del PSG?

LEGGI ANCHE -> MILAN, IL PIANO PER ARRIVARE AL GRANDE ATTACCANTE