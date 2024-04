Milan, sfuma un’idea per la panchina: ufficiale il rinnovo

Uno degli allenatori accostati al club rossonero ha prolungato il contratto: nel suo futuro immediato non c’è un’esperienza a Milano.

Il Milan vuole concludere la stagione al secondo posto della classifica della Serie A ed è focalizzato su questo, ma sta tenendo banco anche il tema allenatore. Con Stefano Pioli sembra ormai finita, quindi sono in corso valutazioni sul sostituto.

Alcune ipotesi sono già sfumate. Ad esempio, Unai Emery ha rinnovato il suo contratto con l’Aston Villa e rimarrà a Birmingham. Nelle scorse ore il Barcellona ha annunciato la permanenza per un’altra stagione di Xavi, che mesi fa aveva comunicato la sua decisione di andarsene e che ha poi cambiato idea. Nelle scorse ore un terzo tecnico accostato al Diavolo ha ufficializzato che non cambierà panchina.

Niente Milan: annunciato il prolungamento contrattuale

Ci riferiamo a Sergio Conceicao, che guida il Porto e aveva un contratto in scadenza a giugno 2024. Tra i profili stranieri poteva essere uno dei più interessanti per il dopo Pioli, però ha appena firmato un nuovo contratto con il club lusitano. La nuova scadenza è fissata a giugno 2028.

Conceicao guida il Porto dal 2017 e da allora ha conquistato tre campionati, tre Coppe del Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe. È l’allenatore più titolato della squadra portoghese, che non ha avuto alcun dubbio sulla sua conferma. Il presidente Pinto da Costa aveva annunciato l’accordo già qualche giorno fa, anche se a breve (27 aprile) ci saranno le nuove elezioni presidenziali e bisognerà vedere chi vincerà. Uno dei candidati è André Villas-Boas, ex tecnico del Porto (e di Chelsea, Tottenham, Zenit e Marsiglia) e che ha già speso belle parole per l’attuale condottiero della squadra.

Niente Conceicao per il Milan, che sta comunque valutando altri nomi stranieri. Negli ultimi giorni è emerso con abbastanza forza la candidatura di Mark van Bommel, che sta facendo molto bene in Belgio all’Anversa. Conosce Zlatan Ibrahimovic da tanti anni, sono stati compagni di squadra proprio al Milan e hanno un ottimo rapporto. Vedremo se sarà lui il prescelto, oggi non è ancora chiaro chi possa essere il favorito per il post Pioli.

Tanti tifosi rossoneri vorrebbero Antonio Conte, visto come un allenatore vincente in grado di trasmettere quella mentalità che manca ai giocatori. È trapelato che Ibra sarebbe favorevole al suo ingaggio, invece il resto della dirigenza non è convinta e preferirebbe una personalità meno “ingombrante”. Conte ha un carattere molto forte e a volte critica pubblicamente i club a cui appartiene, un fattore che forse viene preso in considerazione in via Aldo Rossi.