Milan, colpo di scena Lopetegui: l’annuncio è clamoroso

Novità importanti sul futuro di Lopegui: spunta un’ipotesi clamorosa, i tifosi del Milan restano a bocca aperta

La panchina del Milan si tinge sempre più di giallo. Inteso come il genere letterario che più si confà a una vicenda così intricata e misteriosa. Ogni giorno l’eredità di Pioli sembra passare sulle spalle di un nome diverso. Le certezze sono sempre meno all’interno dell’ambiente rossonero, se non una: a quanto trapela, non sarà Julen Lopetegui il nuovo mister in casa Milan, anche perché lo spagnolo potrebbe ambire a un’altra piazza di assoluto prestigio.

E pensare che solo pochi giorni fa l’ex Siviglia e Wolverhampton sembrava a un passo dal diventare il tecnico su cui incentrare un nuovo progetto basato sui giovani e su un calcio dalla forte impronta iberica. Si era addirittura parlato dei primi nomi richiesti dal tecnico spagnolo, in particolare due giocatori in uscita dal Real, Brahim e Ceballos.

In poche ore, complici le proteste di buona parte della piazza, la società sembrerebbe però aver cambiato idea, raffreddando i contatti con l’entourage del tecnico. E dal canto suo lo stesso Lopetegui a quanto pare non è stato a guardare. Oltre a riprendere il dialogo, mai del tutto interrotto, con il West Ham, si sarebbe in realtà proposto anche a un’altra panchina di assoluto blasone. E potrebbe diventare probabilmente l’occasione più ghiotta della sua intera carriera.

Milan, Lopetegui si allontana: sul tecnico spagnolo piomba una big europea

Per un allenatore che in questi anni ha avuto poche chance di lottare per la vittoria, almeno a livello di club, anche solo essere accostato a una panchina come quella del Milan potrebbe essere sembrato un motivo di grande orgoglio. A quanto pare il suo nome, al di fuori di Milano, è però tenuto in altissima considerazione.

Lo dimostra il fatto che, nonostante un curriculum di livello non altissimo, se si esclude la carriera da commissario tecnico della Spagna, si sia interessato al suo profilo anche l’altro top club europeo alla ricerca di un uomo con cui creare un nuovo progetto: il Bayern Monaco.

Scaricato Tuchel, la squadra bavarese ha cominciato il casting per trovare il tecnico con cui lanciare la sfida al super Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. E dopo il rifiuto clamoroso ricevuto da Rangnick, avrebbe avviato i primi contatti con Lopetegui, ricevendo ovviamente la disponibilità da parte dell’allenatore spagnolo, stando a quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg.

Tuttavia, anche in Baviera Lopetegui non sarebbe il primo nome della lista della dirigenza tedesca, ancora alla ricerca di un profilo che possa rappresentare una garanzia di miglioramento rispetto a un tecnico, Tuchel, che in campionato quest’anno ha sicuramente fallito, ma è riuscito comunque a portare la squadra fino alle semifinali di Champions. E non è un risultato scontato in una stagione complessa come quella che in Baviera hanno vissuto.