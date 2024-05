La strada è tracciata: il Milan ha scelto l’attaccante

Le ultime sull’attaccante. Il Milan ha deciso da tempo di puntare forte su di lui: arrivano sempre più conferme in merito. Il punto della situazione

Portarsi a casa un attaccante giovane e forte è una delle priorità del Milan. Oltre al nuovo allenatore, il club rossonero, dunque, vuole provare a mettere le mani, il prima possibile, su un bomber che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, destinato a volare in America per giocare in Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles FC.

In questi giorni si è parlato tanto dei diversi colloqui avuti con l’entourage di Benjam Sesko, ma come scriviamo da tempo, il nome in cima alla lista dei desideri continua ad essere quello di Joshua Zirkzee. E’ l’olandese, che ha trascinato il Bologna in una straordinaria qualificazione in Champions League, il profilo che ha messo d’accordo proprio tutti a Casa Milan.

I contatti con l’entourage dell’attaccante sono ormai continui e il club rossonero sta facendo di tutto per chiudere il prima possibile l’affare. E’ una necessità e più passa il tempo, più il rischio che i costi aumentino è davvero alto. La concorrenza è importante perché in Inghilterra piace al Manchester United e soprattutto all‘Arsenal, ma Joshua Zirkzee ha espresso la volontà di rimanere a giocare ancora in Serie A.

C’è il Milan così in prima fila, nonostante l’interessamento da parte dell‘Inter e della Juventus, che come conferma Fabrizio Romano, ha fatto più chiamate. Ora il club rossonero sta cercando di capire i contorni economici dal punto di vista del giocatore. Quelli legati al costo del cartellino, con una clausola da 40 milioni di euro, sono d’altronde noti. Il Milan è davvero forte su Zirkzee.

Affondo per Zirkzee

Ora servirà affondare il colpo, versando i soldi della clausola o attraverso altre modalità. D’altronde non va dimenticata la carta Alexis Saelemaekers che permetterà ai rossoneri di risparmiare, di fatto, una decina di milioni.

Il Milan, poi, potrebbe inserire altre contropartite tecniche come Lorenzo Colombo o Marco Nasti. Serve, come detto, fare in fretta, sfruttando il vantaggio che il Diavolo ha, anche per via del fatto che i rossoneri contrariamente ad altre squadre possono investire subito senza dover prima cedere. Può dunque essere davvero Joshua Zirkzee il primo regalo dell’estate per i tifosi del Milan da parte di Gerry Cardinale.