Milan, colpo dallo Stoke City: ha solo 17 anni

Il club rossonero ha messo nel mirino un giovanissimo calciatore che gioca in Inghilterra: attenzione, però, al Chelsea.

Il reparto scouting del Milan ha lavorato intensamente in questi mesi per visionare talenti e segnalare i migliori a Geoffrey Moncada, direttore dell’area tecnica. Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe arrivare qualche nome interessante e poco conosciuto in Italia.

Da non dimenticare che il club rossonero vuole realizzare il progetto della squadra Under 23 da iscrivere in Serie C. Se riuscirà nel proprio intento, potrà sfruttare la partecipazione a tale campionato per valorizzare meglio i suoi giovani. Nelle prossime settimane sapremo se il Diavolo potrà seguire le orme di Juventus e Atalanta, le prime della Serie A a fare questa utile mossa.

Un figlio d’arte al Milan

Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Milan è tra le società che ha messo gli occhi su Sol Sidibe. Si tratta di un centrocampista di soli 17 anni che milita nello Stoke City, squadra della Championship (Serie B inglese). È nato a Parigi ed è in possesso sia del passaporto francese sia di quello inglese. A livello di nazionale ha finora giocato con l’Inghilterra.

Oltre al Milan, anche il Chelsea e i Rangers hanno seguito con grande interesse il giocatore e stanno pensando al suo ingaggio per il calciomercato estivo. Nonostante la giovanissima età, ha già collezionato 8 presenze con la Prima Squadra dei Potters.

Il debutto ufficiale è avvenuto già nella prima giornata di Championship, il 5 agosto scorso, quando non aveva ancora compiuto 17 anni e l’allenatore lo ha fatto entrare a un minuto dalla fine di Stoke City-Rotherham 4-1. È diventato così il primo classe 2007 a esordire nelle prime due divisioni del calcio inglese. Ed è anche il terzo più giovane di sempre ad aver debuttato con i Potters.

È un figlio d’arte, suo padre è Mamady Sidibe, ex attaccante che nel corso della sua carriera ha militato anche nello Stoke City. Sol è l’abbreviazione di Souleymane, il suo nome per esteso. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e pertanto può partire per un prezzo non altissimo.

Per il Milan non sarà semplice assicurarselo. Il Chelsea è un club molto ricco e potrebbe essere particolarmente convincente con la sua offerta contrattuale. Inoltre, il ragazzo potrebbe preferire una permanenza in Inghilterra in questa sua fase iniziale della carriera.