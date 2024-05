Moncada in tribuna per Monza-Lazio: tre osservati speciali

Geoffrey Moncada è stato presente a Monza per la gara di campionato dei brianzoli contro la Lazio. Tre gli osservati speciali del dirigente rossonero.

Il Milan sta programmando il prossimo mercato, in attesa di conoscere e confrontarsi con chi siederà sulla panchina rossonera a partire da luglio. Sappiamo che la questione del nuovo allenatore è molto concitata al momento, con Sergio Conceicao adesso in pole per il post-Pioli. Ma, come detto, Moncada non si sta certamente girando i pollici, già a caccia dei potenziali rinforzi per la rosa rossonera.

Certo, bisognerà fare anche i conti con le possibili cessioni. Il Milan non acquisterà soltanto, o almeno questo è quanto circola negli ultimi giorni. La sensazione è che un big possa di nuovo salutare dopo Sandro Tonali passato al Newcastle la scorsa estate. Gli indiziati portano a Theo Hernandez, Mike Maignan e Ismael Bennacer. È davvero possibile? Soprattutto il portiere francese, anche in seguito all’ultimo infortunio, è dato come quotato nel concreto alla partenza.

Ad ogni modo, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sta sondando il mercato per gli eventuali sostituti. Geoffrey Moncada, come apprendiamo dalle ultime news, si è già messo in azione per ricercare qualche rinforzo, e in particolare in Serie A. Ha infatti assistito sabato pomeriggio al match tra Monza e Lazio all’U-Power Stadium. Noti i suoi osservati speciali.

Moncada, tre nel mirino in Monza-Lazio

Il capo scout e anche dirigente del Milan ha seduto sugli spalti dello stadio brianzolo tenendo d’occhio in particolare tre profili, tutti militanti nel Monza. Nello specifico, si tratta innanzitutto di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 che il Milan già seguiva quando giocava al Nancy. In realtà, il giovane è stato ad un passo dall’approdo a Milanello, ma poi ha scelto un progetto, quello brianzolo, che avrebbe potuto dargli più spazio. Adesso, il Diavolo è tornato sulle sue tracce, incuriosito anche dal gol che lo stesso Bondo ha segnato al Milan qualche settimana fa e che ha sancito la vittoria del Monza.

Poi, è certo che Moncada si è recato in Brianza per osservare più da vicino Michele Di Gregorio, il portiere italiano che secondo le recenti indiscrezioni sarebbe nel mirino del Milan come potenziale sostituto di Mike Maignan, in caso di addio. E infine, non escludiamo che il terzo osservato speciale del talent scout sia stato Andrea Colpani, il talentoso e italiano trequartista che col Monza si è fatto notare dalle big italiane. Come per Di Gregorio, su Colpani non c’è solo il Milan, ma anche Juventus, Inter e Napoli.

Da capire se dall’attività di scouting di Moncada ne verrà presto fuori qualche trattativa.