Milan e calciatore d’accordo: va via in prestito

Il Milan ha trovato l’accordo con un calciatore per il suo addio in prestito al club che avverrà nei prossimi giorni.

Concluso positivamente l’acquisto di Alvaro Morata, il Milan è ora al lavoro sulle cessioni per sfoltire la rosa e fare spazio ai nuovi acquisti che dovranno completare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

La squadra è impegnata al momento nella tournée negli USA per le amichevoli pre campionato. Il tecnico portoghese ha convocato anche diversi calciatori che appaiono in uscita, restando in rossonero fino a quando non verranno perfezionate le cessioni. Nelle ultime ore il club sembra aver trovato l’accordo con un proprio tesserato per il suo addio a titolo temporaneo in vista del campionato che sta per cominciare.

Calciomercato Milan, addio in prestito: affare in chiusura

Sembra essere sempre più vicino l’addio di Marco Nasti al Milan con il giovane attaccante che è nel mirino della Cremonese, pronta a chiudere l’affare con i rossoneri. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira però ci sarebbe anche l’inserimento di un paio di squadre di Serie A sul giocatore, pronte ad assicurarsi il suo cartellino fino al termine della stagione.

Quello che appare certo è che Nasti saluterà di nuovo il Milan in estate per andare a cercare maggiore continuità altrove. Classe 2003, il centravanti è nel giro della nazionale under 21 e viene da una stagione difficile al Bari con la salvezza conquistata dai pugliesi durante lo spareggio play-out. La volontà dei rossoneri è quella di cedere la punta in un club che possa garantirgli spazio per proseguire il suo processo di crescita e valutarne poi il ritorno in rossonero nell’estate del 2025.

Come accaduto per Lorenzo Colombo, il Milan vuole cercare di valorizzare il più possibile il cartellino di Marco Nasti per poi capire se tenerlo in rossonero in ottica futura o utilizzarlo per fare cassa e puntare su nuovi obiettivi. Nelle prossime ore ci saranno nuovi incontri con la Cremonese per provare a chiudere l’affare con i grigiorossi decisi a puntare sull’ex Cosenza per la prossima stagione.

Un attacco che vedrà diversi movimenti in uscita nei prossimi giorni per quello che riguarda il Milan. I rossoneri infatti sono pronti ad ufficializzare anche le cessioni di Colombo e Maldini. Il primo appare destinato all’Empoli, mentre il secondo dovrebbe fare ritorno al Monza, questa volta a titolo definitivo. Difficile al momento invece trovare una sistemazione per Divock Origi, legato al Milan da un ingaggio molto alto, circa 4 milioni di euro a stagione.