Se lo prende l’Atletico Madrid, il Milan resta a mani vuote

Il giocatore, da tempo nel mirino dei rossoneri, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid per l’estate: il Milan rischia di perdere un obiettivo

La stagione del Milan è stata finora un disastro ma la finale di Coppa Italia in programma il 14 maggio contro il Bologna all’Olimpico di Roma può essere un modo per addolcirla. Inoltre, vincere il trofeo significa accedere alla prossima Europa League senza passare dal campionato. Due buoni motivi, quindi, per portare a casa il trofeo e regalare una piccola gioia ai propri tifosi. Nel frattempo nei pressi di Casa Milan si lavora per programmare al meglio il futuro e la scelta del direttore sportivo è cruciale per due importanti decisioni: l’allenatore e il prossimo calciomercato.

Per quanto riguarda il secondo punto, fra gli obiettivi c’è quello di sistemare il reparto difensivo. Che rimarrà molto probabilmente orfano di Tomori, sempre più fuori dai piani del Milan e destinato alla cessione (a gennaio è stato ad un passo dal Tottenham). Uno dei nomi più caldi arriva dalla Spagna ed è un giocatore che Moncada monitora da molto tempo. Ha un contratto in scadenza giugno 2026 e il suo nome viene accostato ai rossoneri da diversi mesi, ma adesso la concorrenza è aumentata e in particolare quella dell’Atletico Madrid.

Simeone vuole un difensore: è un obiettivo di Moncada

Il Milan è sulle tracce di Victor Mosquera, difensore centrale del Valencia. Classe 2004, è considerato un grande potenziale in Spagna e non solo. Da tempo il Milan è molto attento alla sua crescita e ha allacciato contatti col suo entourage, ma adesso rischia seriamente di perderlo.

Su di lui c’è infatti l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, in cerca di nuovi difensori per ringiovanire la propria retroguardia. L’allenatore argentino considera Mosquera un profilo ideale per il suo gioco e il suo sistema difensivo, e i motivi sono gli stessi che convincono anche il Milan: fisicità, posizionamento e anche grandi qualità in fase di costruzione. L’Atletico lo ha seguito con molto interesse nel corso di questa sua prima stagione in La Liga ed è convinto che sia già pronto per fare un salto di qualità in una squadra più importante.

Al prossimo giugno ormai mancano pochi mesi e il suo contratto con il Valencia è di solo un altro anno, ecco perché, insieme al suo agente, deve decidere presto qual è l’opzione migliore per il suo futuro. Nelle scorse settimane sono circolate indiscrezioni anche in merito ad un possibile, quanto inaspettato, rinnovo di contratto col Valencia, ma l’interesse di club come atletico Madrid e Milan potrebbero spingerlo ad andare via.

I rossoneri, se veramente interessati, devono spingere sull’acceleratore nelle prossime settimane per provare anticipare la forte concorrenza di di Simeone, ma il ritardo nella scelta del direttore sportivo, e quindi dell’allenatore, non rende le cose semplici. Per acquistarlo servirà un’offerta da almeno 10 milioni.