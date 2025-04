Simeone lo sottrae al Milan: è una priorità

Il Milan entra in rotta di collisione con il ‘Cholo’, l’allenatore argentino vuole un obiettivo di mercato per sé e per il suo Atletico Madrid

Ci sarà tanto da fare, per il Milan, sul prossimo mercato. I rossoneri devono darsi da fare per rinforzare la squadra e per colmare i tanti addii che sicuramente ci saranno, essendo alcuni giocatori arrivati a fine ciclo o avendo dimostrato che non possono fare al caso del club. Per tutti gli obiettivi principali, ci sarà, ovviamente, da confrontarsi anche con i grandi club.

Si fa già un gran parlare, non a caso, dei tanti intrecci di mercato che potrebbero avvenire nelle prossime settimane. Le società che vogliono rinforzarsi e riscattare una annata non proprio all’altezza delle aspettative, in giro per l’Europa, sono tante. Come l’Atletico Madrid, che sperava di ottenere risultati migliori di quelli che ha raggiunto, ma chiuderà l’annata, invece, senza trofei.

I ‘Colchoneros’ sono terzi in campionato dietro la coppia Barcellona-Real Madrid, hanno ceduto il passo ai blaugrana in semifinale di Coppa del Re e ai ‘Blancos’ negli ottavi di Champions, nell’ennesimo derby madrileno perso in Europa. Ovviamente, si medita riscatto. Si era pensato, a un certo punto, a un avvicendamento in panchina per il futuro, con la conclusione del lungo ciclo tecnico. Ma Simeone resterà al suo posto e ci riproverà di nuovo. Avendo le idee chiare sugli acquisti da fare per ringiovanire il suo gruppo.

Milan, niente da fare per Mosquera: l’Atletico Madrid al sorpasso

Per un calciatore in particolare, c’è tutta l’intenzione di sottrarlo alle mire del Milan e non solo. Il ‘Cholo’ è stato conquistato dalle doti di Christian Mosquera, difensore centrale del Valencia molto promettente.

Non a caso, il giocatore era stato attenzionato, tra le altre, anche dalla Juventus. Stando a quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’ in Spagna, comunque, l’Atletico sarebbe passato in vantaggio per le prestazioni del classe 2004, destinato a diventare un difensore di riferimento nel panorama iberico. Il giocatore ha il contrato in scadenza nel 2026 e dunque ci sarà la possibilità per i ‘Colchoneros’ di acquistarlo a prezzo ribassato, puntando a investire in maniera importante sul suo ingaggio per convincerlo a rimanere nella Liga, in un club ambizioso, senza cedere alle lusinghe provenienti dall’estero. Il Milan dovrà cercare altrove un difensore per rimpiazzare i partenti Thiaw e Tomori.