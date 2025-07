Allegri lo voleva alla Juve, Tare glielo prende: colpo Milan in Serie A

Un calciatore italiano piace molto ad Allegri e la società rossonera starebbe pensando di regalarglielo: affare difficile.

I tifosi del Milan si aspettano un’accelerata del calciomercato da parte di Igli Tare, che non sta riuscendo a chiudere positivamente alcune operazioni. Il suo compito di cedere gli esuberi e di acquistare rinforzi all’altezza si sta rivelando più complicato del previsto.

Il nuovo direttore sportivo ha diversi calciatori da piazzare, mentre in entrata deve fare: un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista e un attaccante. Forse anche un portiere, dato che sembra che Marco Sportiello possa fare ritorno all’Atalanta, in tal caso sembra quasi “bloccato” Pietro Terracciano della Fiorentina. La prossima settimana sarà molto importante per il mercato rossonero.

Milan, un nuovo difensore per Allegri?

Per quanto riguarda i difensori centrali, un innesto nel ruolo arriverebbe solo se dovesse partire qualcuno degli interpreti attualmente in organico. Un indiziato alla cessione è Malick Thiaw, per il quale il Milan aveva accettato i circa 25 milioni di euro offerti dal Como. È stato il giocatore a rifiutare il trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas.

Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, il Milan vorrebbe offrire Thiaw e 15 milioni di euro all’Atalanta per acquistare il cartellino di Giorgio Scalvini. L’italiano classe 2003 a Bergamo ha fatto bene da braccetto destro della retroguardia a tre di Gian Piero Gasperini. Massimiliano Allegri gioca a quattro dietro, quindi il calciatore potrebbe avere qualche difficoltà nell’adattarsi.

Nell’ultima stagione ha collezionato solo 8 presenze a causa degli infortuni, forse è il momento di provare ad approfittarne per comprarlo a un prezzo più basso. Ma Thiaw più 15 milioni vorrebbe dire dare a Scalvini circa 40 milioni di valutazione, tanti soldi.

Sportmediaset spiega che i contatti con l’entourage sono avviati, anche se con l’Atalanta non è ancora partita concretamente la trattativa. Attenzione al Napoli, che avrebbe offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus. A Bergamo stanno facendo le proprie valutazioni e hanno l’idea di tenere Scalvini per un’altra stagione, così da rilanciarlo dopo gli infortuni avuti e poterlo vendere a un prezzo superiore.

Sarebbe davvero sorprendente se il Milan riuscisse ad assicurarsi il difensore italiano. Da capire anche se Thiaw accetterebbe l’Atalanta, visto che finora è trapelata la sua preferenza per il ritorno in Bundesliga o per un’avventura completamente nuova in Premier League. La squadra di Ivan Juric viene da ottime stagioni e disputa la Champions League, quindi potrebbe interessargli. Da capire pure se a Bergamo siano interessati a lui. Non rimane che attendere eventuali aggiornamenti.