Milan costretto allo sconto: se ne va per 10 milioni

Il Milan è costretto a svendere un altro giocatore: la sua valutazione è di soli 10 milioni, tutto pronto per la cessione

Continuano le manovre di mercato in casa Milan in entrata e in uscita. C’è davvero tantissimo lavoro per Igli Tare da fare perché la rosa è ancora piena zeppa di lacune. Fino ad oggi, la società si è concentrata molto sulle uscite per sistemare il bilancio e aggiungere soldi al budget da reinvestire. Reijnders al Manchester City ha portato solo 55 milioni nelle casse dei rossoneri, ai quali si sono aggiunti di recente i 25 milioni dell’Al Hilal per Theo Hernandez, ufficiale da pochissimi giorni.

Il Milan ha incassato anche gli oltre 10 milioni del riscatto di Pierre Kalulu dalla Juventus, autore di un’ottima stagione (i bianconeri avevano già pagato 3 milioni per il prestito). Il difensore francese, che sarebbe tornato utilissimo alla difesa rossonera quest’anno, è l’unico riscatto: Pobega è tornato dal Bologna, Adli dalla Fiorentina e anche Bennacer dal Marsiglia. L’algerino non è stato convocato da Allegri per il raduno perché fuori dal progetto, la società sta cercando una nuova sistemazione ma per adesso nessuna squadra si è fatta avanti con forza.

Adesso vale solo 10 milioni, Milan costretto a svenderlo

Bennacer ha un contratto in scadenza a giugno 2027 ma, nonostante questo, il Milan è con le spalle al muro. Come al solito, la pessima gestione di questi giocatori costringe i rossoneri ad abbassare, e di molto, le pretese per la cessione. La stessa cosa che è successa con Theo Hernandez: solo un club arabo poteva offrire quella cifra per un giocatore in scadenza e messo pubblicamente alla porta, ma è un grosso rimpianto perché solo poco tempo fa aveva una valutazione superiore ai 60 milioni.

Anche Bennacer aveva un prezzo abbastanza alto, ma i problemi fisici e lo scarso minutaggio lo hanno abbassato e non di poco. Il Marsiglia aveva la possibilità di acquistarlo per poco più di 10 milioni ma ha deciso di non farlo: De Zerbi lo rivorrebbe con sé, ma solo di nuovo in prestito, opzione che il Milan ad oggi non prende in considerazione. Furlani e Tare vogliono venderlo a titolo definitivo e, pur di farlo, sono disposti ad accettare anche offerte più basse. Ad oggi la valutazione dell’ex Empoli è di 10 milioni. Fra le squadre interessate c’è anche la Fiorentina, con Stefano Pioli, nuovo allenatore, che lo avrebbe già chiesto come rinforzo alla società (che però non è convintissima). Nel frattempo Bennacer aspetta: non si unirà alla squadra e si allenerà da solo, in attesa di un’offerta e di una nuova avventura. Da non escludere anche per lui l’Arabia o il Qatar.