L’affare si chiude a Roma, Milan e Bologna mettono a segno lo scambio

La stagione del Milan passerà per forza di cose dalla finale di Coppa Italia contro il Bologna con i rossoneri che cercheranno di assicurarsi il secondo trofeo della stagione.

La partita di Roma sarà un’occasione per i rossoneri di conquistare l’accesso ad una competizione europea, svanito ormai tramite il campionato. L’incontro col Bologna permetterà poi alla dirigenza di parlare di calciomercato con i rossoblu ed intavolare uno scambio per la prossima stagione.

I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrato dai numerosi affari conclusi durante gli ultimi mesi. Il Milan sa bene di dover cambiare molto all’interno della propria rosa per cercare di migliorare l’organico ed essere maggiormente competitivo sia in campionato che in Europa dopo la difficile stagione vissuta. Nel mirino del Milan ci sono diversi giocatori del Bologna con i rossoneri che appaiono però determinati nel cercare di convincere un perno della formazione di Vincenzo Italiano a trasferirsi a Milanello una volta concluso il campionato in corso.

Milan, colpo dal Bologna: i rossoneri pronti a chiudere lo scambio

Uno degli obiettivi principali del Milan in vista della prossima stagione è quello di portare in rossonero Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che attualmente è fermo per infortunio. L’idea della dirigenza è quella di mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega, attualmente in prestito ai rossoblu più un conguaglio economico.

Milan e Bologna hanno concordato il diritto di riscatto a favore degli emiliani per una somma intorno ai 12 milioni di euro anche se il club di Joey Saputo vorrebbe uno sconto per trattenere il centrocampista sotto le due torri. Pobega è molto apprezzato da Vincenzo Italiano che lo ha avuto a disposizione anche durante la sua avventura a La Spezia con il classe 1999 che sarebbe felice di proseguire la sua carriera in Emilia.

Considerato il fatto che il cartellino di Pobega potrebbe essere valutato poco più di 10 milioni di euro, la proposta dei rossoneri potrebbe essere quella di aggiungere un conguaglio economico di circa 14 milioni per convincere i rossoblu a lasciar partire Lewis Ferguson. Un giocatore che il Bologna valuta circa 30 milioni di euro ma molto dipenderà da quello che sarà il destino delle due squadre in Europa.

Oltre allo scozzese ci sono anche Sam Beukema e Dan Ndoye nel mirino del Milan e di molte altre squadre. L’olandese viene valutato circa 30 milioni di euro mentre per lo svizzero saranno necessari 40 milioni considerato il suo ottimo rendimento anche in zona gol.