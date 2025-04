Milan, trattativa sul rinnovo mai iniziata: l’annuncio preoccupa i tifosi

Arrivano aggiornamenti sul futuro di un giovane rossonero: fondamentale rinnovare il suo contratto nelle prossime settimane.

Il Milan ha degli obiettivi importanti da raggiungere sul campo e fuori dal campo. Se da un lato c’è il desiderio di vincere la Coppa Italia per accedere alla prossima edizione dell’Europa League, dall’altro si lavora sia per l’ingaggio del nuovo direttore sportivo sia per rinnovare alcuni contratti.

I casi più noti sono quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza a giugno 2026. Fino a qualche tempo fa il prolungamento contrattuale del portiere ex Lille veniva dato per fatto, ma di recente è emersa una frenata nella trattativa. La sensazione è che le parti alla fine si accorderanno, però bisogna attendere.

Più complicata la situazione del terzino ex Real Madrid, che nelle due stagioni ha avuto più bassi che alti in termini prestazionali. Il Milan non è convinto di dargli uno stipendio netto annui superiore a quello attuale da circa 4,5 milioni di euro. Theo vuole rimanere, così come Maignan, e probabilmente da metà maggio in poi si entrerà più nel vivo delle negoziazioni.

Rinnovi Milan: non solo Maignan e Theo da blindare

In scadenza a giugno 2026 c’è anche un altro giocatore che il Milan farebbe bene a non perdere: Mattia Liberali. Il 18enne fantasista è uno dei talenti più promettenti del vivaio rossonero ed è fondamentale cercare di raggiungere un’intesa con il suo entourage.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto ha parlato della situazione del giocatore sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano: “Il Milan deve rinnovare Liberali. Il suo contratto scade nel 2026 e si tratta di uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico italiano. Il discorso rinnovo non è stato ancora affrontato. A fine stagione le parti si incontreranno per cercare di trovare una soluzione per il futuro. Ma la tendenza è che poi Liberali possa cercare una strada diversa per la sua carriera, crescendo lontano dal Milan”.

La trattativa non è ancora partita e questo un po’ sorprende, il club rossonero deve fare il possibile per blindare contrattualmente il calciatore. Senza rinnovo, sarà costretto a venderlo durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Le squadre italiane interessate a Liberali non mancano.