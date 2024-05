Milan-Genoa, le probabili formazioni: un solo dubbio per Pioli

Le probabili formazioni di Milan-Genoa, match della 35esima giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio alle 18.00. Pioli prepara un cambio.

Questo pomeriggio il Milan torna in campo per giocare la terzultima gara della stagione. Nella 35esima giornata di Serie A ci sarà il Genoa di Alberto Gilardino a far da rivale, una formazione che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque in Italia e non a caso ha conquistato la salvezza con qualche giornata d’anticipo. Insomma, il Genoa è la miglior neo promossa della stagione, e per il Milan non sarà facile fronteggiarla. Ci sarà San Siro a far da sfondo alla sfida, la stessa che dovrà servire ai rossoneri a confermare il secondo posto. I 3 punti oggi garantirebbero al Milan la partecipazione alla prossima Supercoppa. Dunque, la posta in palio c’è ed è anche importante.

Ma come arrivano le due squadre? Dalla conferenza stampa di Stefano Pioli e Alberto Gilardino, che ha avuto luogo ieri, ci sono arrivate delle indicazioni importanti. Il Milan non avrà a disposizione gli squalificati Davide Calabria e Yunus Musah, e a questi assenti si aggiungono gli infortunati Mike Maignan, Simon Kjaer, Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek. Sono però tornati a disposizione, dopo il turno di squalifica, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Quanto al Genoa.

Alberto Gilardino ha anche lui qualche defezione importante. Saranno infatti indisponibili per la gara di oggi Alan Matturro, Mattia Bani, Ruslan Malinovskyi e Junior Messias (ex della gara). La grande incognita resta sulla stella rossoblu, Albert Gudmundsson, il quale acciaccato potrebbe però esserci oggi per Milan-Genoa. Scopriamo dunque le probabili scelte di Pioli e Gilardino.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa, un dubbio per Pioli

Stefano Pioli è pronto a sorprendere nel suo undici titolare oggi. Come confermato da lui stesso in conferenza stampa, giocherà Samuel Chukwueze contro il Genoa, schierato sulla destra. Con Ruben Loftus-Cheek out, sarà Christian Pulisic il trequartista dietro Olivier Giroud. Solito posto fisso per Rafael Leao sulla sinistra del reparto. Quanto al centrocampo, dovrebbero essere pronti Bennacer e Reijnders, mentre in difesa l’unico dubbio che sarà risolto a ore riguarda il ballottaggio tra Gabbia e Thiaw.

Uno dei due affiancherà Fikayo Tomori. Poi, con Maignan e Calabria indisponibili, ci saranno Sportiello, in porta, e Florenzi, sulla destra della difesa, dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia (Thiaw), Tomori, Theo Hernández; Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Pulisic, R. Leão; Giroud. A disposizione: Nava, Raveyre, Bartesaghi, Caldara, Kalulu, Terracciano, Thiaw (Gabbia), Adli, Pobega, Zeroli, Okafor. Allenatore: Pioli.